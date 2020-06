Alejandro Tommasi, un galán y tímido doctor en nueva novela

Alejandro Tommasi reaparecerá en la pantalla chica con el personaje Aarón, el doctor del pueblo en la telenovela Queriendo todo de Igancio Sada, que iniciará grabaciones en agosto.

La telenovela que será protagonizada por Michelle Renaud, Danilo Carrera, Victor González y Scarlet Gruber, además de Manuel Ojeda, Alexis Ayala ,Luz María Jerez y Eugenia Cauduro, contará con 120 capítulos de media hora, y se estrenará en noviembre.

“Va a ser la primera vez que trabaje con el productor Nacho Sada como también con la actriz Luz María Jerez, con quien tendré un romance otoñal importante en la historia, aun cuando soy un hombre reservado y callado; con la nueva normalidad laboral, hemos tenido escasas reuniones en Televisa San Ángel y lo demás lo estamos viendo por Zoom”, Informó Tommasi a El Sol de México.

“Si me preguntas que si extraño las mesas presenciales con el resto de mis compañeros, pues sí extraño el contacto, pero mi preparación del papel en tiempos de pandemia, es muy similar con lo hecho en el pasado, con la ayuda de las directoras de escena he leído toda la historia sin contacto con mis compañeros. Mi personaje lo voy hilando y va cayendo; ya tuve las pruebas de vestuario; y me voy dando cuenta que ya físicamente me parezco a él, encontrando los tonos, las formas, más tips y otras ciertas cosas. Para eso estudié, tengo experiencia y le estoy dando vida al médico Aarón”.

De la historia dice: “Se trata del dueño del rancho Rosario que lo encarnará Manuel Ojeda y todo girará en él, en su vida y en la de su familia, sin faltar el amor y los conflictos que conlleva. Actualmente no podemos entrar al aire con dos semanas grabadas, sino hasta que se logren 30 capítulos de los 120 de media hora”, detalla.

Tomassi, quien a través de las repeticiones de sus telenovelas por televisión abierta o de paga, dice: “Últimamente se me ve en Tres mujeres, Hasta el fin del mundo, en mayordomo gay, Doble vida de Estela Carillo, El extraño retorno de Diana Salazar, Amy la niña de la mochila azul, Luz Clarita, Corazón que miente en Croacia, y actualmente con Destilando amor.

Recuerda también que hace 13 años tuvo su estreno Destilando amor, “fue una telenovela bien hecha por Nicandro Diaz, con un gran reparto, con grandes actuaciones. Basada en una trama colombiana, la de nosotros es la mejor y ya se repitió y ahorita tiene un gran público por la pandemia”.