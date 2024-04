Celebran cumpleaños de Melenie Carmona, hija de Alicia Villareal, en familia

Sin planearlo, el elenco del nuevo reality de Televisa,” Juego de voces”, celebró el cumpleaños número 25 de Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona.

La producción sorprendió a Melenie con un pequeño pastel durante el horario de comida. La veinteañera lució feliz por la sorpresa, apagó la vela y pidió un deseo.

A la celebración asistieron algunos invitados especiales, ejecutivos y productores de la empresa de San Ángel y los artistas Mijares, Érik Rubín, Isabel Lascuráin, Alicia Villarreal y Eduardo Capetillo, junto con sus respectivos hijos, Lucero Mijares, Mía Rubín, Joss Álvarez y Eduardo Capetillo Jr.

Fue una comida muy breve, ya que los famosos con sus descendientes debían de volver al foro de televisión para continuar con las grabaciones del programa que estrenará en la pantalla de Las Estrellas el próximo domingo, a las 21:00 horas.

Es una competencia entre padres e hijos. Se dividirá en dos equipos, los más grandes serán los “Consagrados” y los jóvenes “Herederos”.

En cada emisión se enfrentarán entre sí con el objetivo de sumar los máximos puntos posibles y, al final, conseguir el premio de un millón de pesos.

Sin embargo, este dinero no será para los participantes sino que lo donarán a una fundación en específico.

“La idea original es de Marcelo Strupino, quien ha estado al frente de proyectos como ‘Parodiando’ y ‘Pequeños Gigantes’, un genio de la televisión y que ahora tengo el gusto de poderme pegar a producir y lo único que hicimos fue darle vida a esta gran idea. La única tarea era buscar cómo hacer un muy buen formato que entretenga a toda la familia, ese es el chiste”, afirmó en entrevista el productor Eduardo Suárez.

En el programa de estreno tendrán a Gloria Trevi y su hijo Ángel Gabriel como padrinos, en donde cantarán su reciente sencillo “Celos”, mismo que ya está disponible en plataformas.

“Ya no íbamos a tener más personalidades invitadas porque ya contábamos con grandes estrellas, con eso nos sobraba y teníamos mucho, sin embargo en esta competencia que se ha ido dando, ellos mismos están pidiendo invitar a otros para ayudarse en los retos y nos estamos llenando, afortunadamente, de muchas estrellas que han querido colaborar dentro del programa”, sostuvo el productor.

“Juego de Voces: De tal palo, tal astilla” estrenó en Univision el pasado 7 de abril, pero, aún sin iniciar en México, éste ya generó polémica gracias a las declaraciones de Susana Rodríguez Cervantes, una diseñadora que publicó un video en su cuenta de Instagram donde señala a Televisa y Univision de haberse, supuestamente, robado su idea para hacer este programa.

Rodríguez, quien afirma que trabajó en Televisa durante algunos años, aseguró que fue ella quien ideó este enfrentamiento entre padres e hijos famosos. Presentó el demo ante la empresa bajo el título “De la misma Madera. El ADN de los famosos”, en mayo de 2023. Dijo que no obtuvo respuesta de parte de la televisora, pero que tiempo después vio anunciado el programa.

Ante esta situación, el productor desconoce las declaraciones y duda de que la empresa esté involucrada en algo así.

“No lo he visto, pero se me hace muy extraño. Marcelo ha desarrollado miles de formatos para la empresa, se me haría muy extraño que fuera así, no creo que Televisa hiciera eso. No sé ni de dónde venga, se me haría imposible que sucediera eso”, enfatizó.