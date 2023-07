De los reality a DJ: Tadeo, de Acapulco Shore, estrena su primer sencillo

Tadeo Fernández entendió el verdadero valor de la paciencia. Su fama creció exponencialmente luego de haber participado en Acapulco Shore y Exatlón México. El originario de Guadalajara, Jalisco creyó que su incursión en la música sería igual de creciente que su popularidad en televisión, sin embargo esto no fue así.

Aunque reconoce que el haber participado en estos realities fue una plataforma importante para su carrera, reconoció que, desde hace seis años, ha trabajado muy duro para posicionar su trabajo de DJ dentro del gusto del público.

“La describiría como una carrera larga porque ya tenemos años trabajando, desde la primera vez que toqué en un club. Está bien padre porque a mucha gente lo que le podría desesperar es no lograr todos los objetivos que quiere rápidamente, pero a mí ya no porque entendí que lo padre de este tema es que el tiempo también te da los frutos”, afirmó Fernández en entrevista.

“Así que mientras más le pegues a tu trabajo, a lo que quieres hacer, mientras más trabajas, más sales, más vas conociendo el medio, vas conociendo a más personas y se van concretando tus sueños”, agregó.

La apuesta de este año es una trilogía de temas en género house, combinándolo con ritmos populares y estrofas de canciones que se han hecho virales en redes sociales.

El primer adelanto de ese proyecto es Super Wild, a dueto con Amber Rotschild.

El DJ espera que se pueda posicionar como el tema más popular del verano, previo al lanzamiento de su segundo track, que estará disponible a finales de julio.

“A mí siempre me ha gustado la música house, me gusta seguir tendencias, trato de agarrar las canciones que están siendo virales, las más populares y es una combinación entre lo que a mí me gusta y lo que a la gente le gusta escuchar”, indicó.

Su gusto por la música comenzó desde pequeño. Sin embargo, se alejó de ésta de manera inconsciente. Logró ser entrenador físico de un gimnasio y luchador, previo a su incursión en la pantalla chica.

“La música siempre ha sido parte de mi vida, siempre fue algo que estuvo ahí, pero al principio no estaba convencido de que este era mi lugar. Gracias a todo este escaparate que dejó la televisión, me ayudó a confiar, porque ves DJ’s tocando para miles de personas y a la gente pasarla increíble, y es difícil creer que uno puede hacer eso.

“Yo siempre me dediqué a hacer otras cosas, he tenido muchísimos trabajos, al final lo que me tenía enfocado o concentrado era todo el mundo del deporte, hasta que la música me mostró el camino que quería recorrer”, aseguró.

Fernández adelantó que está próximo a iniciar una gira por México, Estados Unidos y Centroamérica; su show será un recorrido musical por estos seis años de carrera.