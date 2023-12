¡Qué viva México! devolvió a Luis Estrada su dignidad: le aposté demasiado

El director de cine Luis Estrada recibió un homenaje por parte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) por su pentalogía de sátiras políticas que inició con “La ley de Herodes” en 1999.

Durante la entrega anual de Premios Canacine, en la que Eugenio Derbez se llevó los premios a Mejor Película, Mejor Actor y Película más taquillera por Radical, los organizadores sorprendieron a Estrada con un reconocimiento.

“Estamos reunidos todos los responsables y también culpables del momento por el que pasa el cine mexicano. No sé si me vayan a dar otro premio, pero por si las dudas porque no venía preparado para este y supongo que los restantes serán para Derbez al cual felicitamos calurosamente, aunque qué grosero que no vino, pero ni modo así es este negocio”, aseguró el director del filme “¡Que viva México!”

“NO PERDAMOS LA FE EN EL CINE MEXICANO”

El director de “Un mundo maravilloso”, “El infierno” y “La dictadura perfecta” compartió su postura frente a la actual administración gubernamental y del Instituto Mexicano de Cinematografía IMCINE.

“No voy a desaprovechar esta oportunidad para hablar mal del IMCINE, de la Secretaría de Cultura, de la Cuarta Transformación porque he hablado tanto de esto que los puedo aburrir. Lo que quiero hablar es del momento coyuntural que estamos viviendo para el cine mexicano, espero no me saboteen, estamos en un punto de quiebre, en una encrucijada”, aseguró.

“Mi última película fue probablemente el último conejillo de indias de un modelo cinematográfico, todos sabemos lo que ha pasado con el cine mexicano después de la pandemia, pero fue un proyecto por el que tal vez yo aposté demasiado”, expresó.

La cinta ¡Que Viva México! del director Luis Estrada / Cortesía | Sony Pictures

El cineasta contó que gastó todos sus ahorros y el dinero que no tenía para que su filme pudiera estrenar como él se lo había imaginado: en una sala de cine.

“Recuperé dos cosas importantes, la dignidad de mi película y mi dignidad personal, ojalá no perdamos la fe en el cine mexicano, está en nuestras manos”, concluyó.

SE RECUPERA LA TAQUILLA

Por otro lado, Canacine reportó un incremento del 33 por ciento este año en la venta de boletos, logrando una cifra de 218 millones de boletos, en comparación con los 164 millones, del año pasado.

En cuanto al rubro monetario hubo un incremento de 36 por ciento alcanzando 14 mil 631 millones de pesos.

Super Mario Bros La Película encabezó la lista de las películas internacionales más vistas en México, con 22.7 millones de espectadores y 1,542 millones de pesos en ingresos.