Siempre buscando protagonismo: Shakira estrena Monotonía; ¿canción dedicada a Piqué?

Y la espera terminó, finalmente Shakira lanzó su nuevo tema "Monotonía" en colaboración con Ozuna, un tema que fue muy esperado por su fanáticos.

Tanta expectativa se dio por su ruptura con Gerard Piqué, pues previamente había estrenado otro sencillo:"Te felicito" cuya letra sobre un engaño cobró sentido tras su ruptura con el futbolista.

Engaño que terminó por confirmarse cuando se supo que Gerard le había sido infiel a la colombiana con una mujer mucho más joven, que con el tiempo fue identificada como Clara Chía Martí.

Monotonía de Shakira: su letra y significado

Ahora con Monotonía, la gente esperaba con ansia escuchar lo que la artista tenía que decir y sobre todo, si iba dedicada al padre de sus hijos.

"Siempre buscando protagonismo, te olvidaste de lo que un día fuimos. No fue culpa tuya, ni fue culpa mí. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos", son algunas de las frases que reflejan el desamor por el que está pasando la intérprete.

"Es un adiós necesario, lo que un día fue increíble se volvió rutinario. No me saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario", palabras de despedida que nos hacen pensar justo en la separación que tuvo con el español.

La canción vino acompañada de un video, donde la artista se encuentra con Ozuna en un supermercado y como reflejo de lo que fuera una depresión, Shakira se pasea con tristeza comiendo botanas cuando de pronto, se encuentra con un hombre (quien estaría representando a Piqué) pues mientras ella lo ve y le llora, él la ataca con una bazuca, dejándole un hoyo en el pecho y su corazón en el suelo.

Una imagen que de manera muy gráfica ejemplifica el sufrimiento que una persona siente cuando le rompen el corazón.

Después, pese a estar herida, la colombiana recupera su corazón con el que se pasea por las calles, donde es pisoteado y maltratado hasta que se reencuentra con Ozuna, quien está en un banco rodeado de cajas de seguridad; una de ellas reservada para Shakira, que finalmente decide guardar su corazón bajo llave y tras cerrar el candado, se despide con una ligera sonrisa mostrando en su mano la dichosa llave.

Es así como la celebridad nos regala un material, que habla del desamor y la desilusión provocados por la traición del ser amado, pero donde al mismo tiempo, el dolor termina por convertirse en una fuerza que te permite levantarte y seguir adelante. Y aunque se necesita tiempo para curar un corazón herido, llegará el día en el que nuevamente nos atrevamos a sacar ese corazón de su caja para darnos la oportunidad de volver a amar.

El pleito entre Shakira y Piqué

Fue en junio pasado que las celebridades decidieron anunciar su separación mediante un breve comunicado, donde pidieron respeto para ellos y sus hijos al atravesar por ese difícil momento.

Ahora la expareja se encuentran en medio de una batalla legal por la custodia de sus dos hijos, que tuvieron durante su relación de 12 años.

Se dice que han sido muchas las pláticas sobre la custodia pues la artista quiere vivir con los pequeños en Miami, por lo que se habría ofrecido a pagar su manutención con tal de que el futbolista cediera ante el acuerdo, sin embargo, hasta el momento no se ha llegado a una resolución oficial.

Mientras tanto, la colombiana ha aprovechado su ruptura para promocionar sus nuevos temas y alistar el lanzamiento de su nuevo álbum, el cual todavía no tiene fecha de estreno.

Además, otorgó su primera entrevista a la revista ELLE luego de terminar con el español, donde reveló que para ella escribir música "era como ir al psiquiatra, solo que más barato" y que eso siempre le ayudaba a sanar.

Montonía es el claro ejemplo que demuestra por qué Shakira es una de las artistas más reconocidas a nivel internacional, pues en el peor momento de su vida, supo aprovechar todo su dolor para expresar su sentir y crear un tema, que en tan sólo unas horas de haberse estrenado, ya era el número 1 en las tendencias de YouTube, confirmando que será otro éxito más para su carrera.