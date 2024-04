Director Antonio Bayona buscará a Guillermo del Toro para trabajar en nuevo proyecto

QUINTANA ROO. Algo que une a los directores Juan Antonio Bayona y Guillermo del Toro es su fascinación por el terror, es por ello que el español no descarta trabajar nuevamente con el mexicano para echar a andar un proyecto, pero ahora filmado en México.

“Me encantaría volver a rodar en Latinoamérica, fue maravilloso filmar con un grupo de argentinos, chilenos, uruguayos para ‘La sociedad de la nieve’, quisiera repetir y yo que tengo tanto contacto con México, sobre todo por Guillermo del Toro, me encantaría poder hacer algo con él y filmar en este país”, afirmó Bayona en entrevista con El Sol de México.

Ambos compartieron ya en la película española “El orfanato”; Bayona corrió con la dirección, mientras que Del Toro se enfocó en la producción ejecutiva. El español espera nuevamente unir talentos.

Aunque dirigió cintas como “Un monstruo viene a verme” (2016) y “Jurassic World: El reino caído” (2018), Bayona no se volvió tan popular como ahora, con la multi premiada “La sociedad de la nieve”, que aborda la historia de amistad y supervivencia de los pasajeros uruguayos del avionazo de 1972 en la Cordillera de los Andes, protagonizada por Enzo Vogrincic, Agustín Pardella, Matías Recalt, y Esteban Bigliardi, entre otros.

“Los retos de cada película son diferentes, no era el mismo reto en ‘Jurassic World’ que en ‘La sociedad de la nieve’, cada película te deja un estado de ánimo muy particular y desde ese lugar enfrentas el siguiente reto”, aseguró.

El director comentó que este proyecto tardó más de una década en concretarse, se enfrentó a diferentes retos sobre todo económicos.

“Es una gran historia, se ha contado ya muchas veces antes, en otros formatos como libros, documentales, otras películas y en esta ocasión me tocó contarla desde el punto de vista uruguayo; esa cercanía e intimidad realmente era importante y es una historia que resuena de alguna forma en la gente joven; el mensaje principal es que estamos solos y lo único que tenemos somos los unos a los otros.

“Como director aprendí muchísimo al afrontar el trabajo desde una perspectiva donde es tan importante contar una historia, como explorarla en el mismo set, abrirse a lo inesperado, a las sorpresas y de ahí salen los detalles y, como persona, me llevo un montón de amigos, una familia entera”, expresó.

“Estoy muy contento por lo que me ha dejado esta película, me he reencontrado con el director que más me gusta ser y, desde ese lugar, espero elegir bien el siguiente proyecto”, indicó Bayona, quien cuenta con cerca de 50 premios a lo largo de su carrera y en la pasada edición de los Premios Platino, recibió seis estatuillas para “La sociedad de la nieve”.