El tiempo con la familia por la pandemia inspiró el nuevo material de Nando Agüeros

Sólo hay dos personas que pueden doblegar a Nando Agüeros: sus hijos Olivia, de 10 años y Martín, de apenas uno. Sobre el escenario, el español es un hombre con carácter y amigable, sin embargo, siempre marcará sus límites; pero quienes pueden manipularlo al 100 por ciento, sin ningún problema son sus dos adoraciones, aquellos a quienes les ha compuesto canciones y por quienes daría su vida.

“Hacen conmigo lo que quieren. Eso dice mi mujer, que no tengo disciplina en casa, me cuesta mucho reñirles”, agregó entre risas.

El periodo de confinamiento vivido durante más de un añole le ayudó no sólo a pasar más tiempo con su familia, sino también a inspirarse para componer nuevos temas; ejemplo de ello es Bienvenido a la vida, dedicado a Martín y que se incluye en su álbum número 12 titulado Somos tierra, ya disponible en plataformas.

“En esta canción le doy (a su hijo) una directriz de lo que me gustaría que él fuera, una persona libre, que viviera haciendo el bien, que disfrutara la vida, que sea feliz. Creo que no hay mejor cosa o mayor consejo que decirle a un niño que sea feliz en su vida, en la que él crea oportuna”, aseguró.

Su nuevo disco no sólo explora su lado más íntimo como padre, también se adentra en otras experiencias vividas, incluso en homenajes a grandes artistas como Joaquín Sabina, con la canción Bendito canalla.

“El álbum lo compongo prácticamente durante el confinamiento. Para hacer este disco me inspiro en mi tierra, en el lugar de donde vengo; hay una ranchera, un paso doble que cuenta la historia de una persona del norte de España, además de una bachata, canciones e historias personales de cosas que me van ocurriendo a lo largo de este bagaje por la vida”, dijo.

El cantautor de 46 años vuelve a México, luego de cuatro años de ausencia para presentar su material y compartir con el público latino su nueva forma de ver la vida.

Su tour se llevará a cabo a partir del 21 de octubre en Puebla, el 23 en la Ciudad de México, el 25 en Monterrey y el 28 en Guadalajara.

“La última vez que estuve en el Lunario conseguimos llenar la sala prácticamente en su totalidad y eso para mí es un éxito, tengo mucho público español que vive en México, pero me hace especial ilusión llenar las salas con público mexicano.

“Esa es mi meta, mi objetivo a corto plazo, hacer llegar canciones no solamente al público que sea de aquí, de mi zona, de mi tierra, sino que me gustaría llegar a ese público mexicano ya que soy un enamorado de las rancheras, de la música mexicana; crecí escuchando a José Alfredo, a Pedro Infante, Vicente Fernández, tantos compositores y cantantes de ranchero; soy un enamorado de las canciones mexicanas, me gustaría conquistar México con mis propias composiciones”, aseguró.

Por otro lado, este año cumple una década en solitario y el siguiente celebrará su vigésimo quinto aniversario dentro del medio musical. Su meta es seguir trabajando hasta presentarse en los máximos recintos de cada país, en el caso de México, en Bellas Artes, comentó.

“Mi carrera siempre ha ido en forma ascendente, he ido creciendo y trabajando mucho, poniendo todas las ilusiones, he conseguido hacerme un hueco dentro de la música y claro que uno encuentra piedras en el camino, pero lo vas superando.

“Hoy por hoy me siento cómodo y cada día disfruto más de mis espectáculos. Antes me ponía más tenso y nervioso, pero ahora ya disfruto mucho”, concluyó.