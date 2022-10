Ganadores de La Academia 20 años preparan su show en CDMX

Cesia, Mar Rendón y Andresse, los tres primeros lugares de La Academia: 20 años, se sienten muy contentos con el buen recibimiento que han tenido tras el final del reality. Y es que para ellos este oficio va más allá de subirse a un escenario.

“Uno como artista se dedica a esto para compartir y servir. Sea como sea quiero impulsar el arte, seguir cantando. Seguiré trabajando, de las cosas buenas que me dé la vida le voy a dar, pero que sea dentro de la música y el arte, y aportar positivamente a la sociedad”, afirmó Cesia.

La cantante quedó en primer lugar del reality, seguida por Andresse y Mar en segundo y tercer lugar, respectivamente. Desde que culminó la competencia en agosto pasado, han realizado diversas firmas de autógrafos.

Asimismo ya han compartido con artistas de fama internacional: Mar abrió el show de Carlos Vives, Cesia cantó Me rehúso con Danny Ocean (su intérprete original), y Andresse hizo un dueto con el también ex académico, Carlos Rivera.

En octubre realizaron un par de presentaciones en Guadalajara y Monterrey, y este domingo 30 pisarán el Pepsi Center de la Ciudad de México. Al respecto, coinciden en que cantar frente a un público fuera de los foros ha enriquecido su lado artístico.

“Es una experiencia totalmente diferente a la de estar frente a una cámara. Aunque sabes que muchas personas te están viendo, en vivo hay una energía muy diferente, hace que te tiemblen las piernas, pero es donde ocurre la verdadera magia. Es donde uno ama lo que está haciendo”, dijo Andresse.

Mar agregó que pese a ya no tener su lugar en juego, ni sentir el peso de causar una buena impresión ante un panel de jueces, están conscientes de que ahora están sujetos al escrutinio del público en general, pero se sienten listos porque el reality les dio las herramientas para afrontar eso.

“Siempre serás juzgado, independientemente si estás en el reality o no. Así eran los críticos, pero no veíamos lo que había en redes, y ahora sí. Por ese lado todavía está ese temor, pero justo eso nos enseñó La Academia”.

Conectados con el mundo digital

Durante los 19 conciertos de esta edición, La Academia se mantuvo a la cabeza en las tendencias de redes sociales como Twitter y Tik Tok, hecho que ellos consideran ayudó a acercarlos a muchas más personas, que hoy constituyen su base de fans.

Andresse subrayó que “la industria de la música siempre ha sido un camino poco claro, pero las plataformas digitales le dan una oportunidad a todo el mundo para compartir su música de una manera más accesible, es algo que sí o sí, aporta mucho.

“Ahora es más la cantidad de música que se tiene, hay que ser más constantes y estar ahí al pie del cañón. Tener la posibilidad de compartir la música desde tu casa, y desde ahí poder producir y hacer ese proceso que antes no se podía, abre la oportunidad de enriquecernos”, agregó.

Tras finalizar el reality, cada uno rebasa el millón de reproducciones en YouTube con sus respectivos sencillos: Cesia cuenta con 3.2 en su cover de Me rehúso y 1.1 con X ti ya no; Mar alcanzó 1.1 de vistas con Laura no está; y Andresse logró esa misma cifra con Antes, sumados a las 308 mil visualizaciones que tuvo con Segundas partes.

Ahora que su gira está próxima a culminar, los tres planean continuar con sus carreras componiendo temas propios, y esperan muy pronto seguir colaborando con figuras internacionales como Camilo, BTS y Aitana.