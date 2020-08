Genoveva Martínez estrena la tercera temporada de Esta historia me suena

El experimento de las primeras entregas de Esta historia me suena, producido por Genoveva Martínez y transmitido por Las Estrellas, fue probar los hits que la radio no paraba de tocar y de ahí crear historias en las que se buscaba conectar con el público, sin embargo lo que la audiencia pedía para engancharse aún más, eran los éxitos de antaño que al no ser tan efímeros como los actuales, han acompañado a las personas en sus momentos más especiales.

“Lo que pasa con este programa es algo que a todos nos sucede, tú quieres contar una historia a través de las canciones que te han acompañado en momentos importantes de la vida, esas canciones normalmente no son el hit del momento, sino que es algo que viviste con tu primer amor en secundaria o el día de tu boda o la canción que bailas con tu papá o con tu mamá, en fin, ya nos dimos cuenta de que eso es lo que la gente quiere escuchar”, dijo en entrevista telefónica Genoveva Martínez.

Este programa, cuyo estreno estaba agendado para el mes de diciembre y que se adelantó para agosto, tendrá una variada selección de temas que desatarán historias de la vida cotidiana. “Habrá temas de Timbiriche, Flans, Hombres G, Caifanes, Ana Gabriel y también algunos temas más nuevos, hay uno muy lindo de Carlos Rivera. También habrá canciones de banda, algo de cumbia con un éxito de Margarita la Diosa de La Cumbia, y también se destacará a Paquita la del Barrio con una historia sensacional, Tres veces te engañé. Hay un poquito de todo, va a ser algo que a la gente le va a gustar mucho”.

Otro de los puntos que hacen a este programa diferente de cualquier otro de su estilo son los mensajes positivos que acompañan a cada episodio y que en este Vol. 3 no faltarán.

“Nuestros escritores siempre están mandando un mensaje de esperanza, no necesariamente un final súper feliz de cuento de hadas, porque también tenemos que ser realistas y decir, esto no funcionó, esta relación está mejor que se haya terminado, pero siempre va a haber un mensaje de esperanza”.

Genoveva Martínez confirmó que ya tenía ocho capítulos grabados antes de que las medidas sanitarias frenaran las actividades, sin embargo con todos los cuidados necesarios hubo que trabajar en nuevos capítulos.

“Las grabaciones están siendo más complicadas por el tema de todos los procedimientos y los protocolos de protección. Empezamos con la llegada de todo el equipo para tomarse la temperatura, tenemos médicos en las locaciones y lo primero que se toma es temperatura, presión, se mide el oxígeno, todo el mundo pasa al lavado de manos y hay gel antibacterial por todos lados. Hay requisitos importantes como usar cubre bocas y careta, no sólo para los actores sino para todo el personal de producción y de área técnica”.

Otras de las medidas tiene que ver con la cantidad de personas permitidas por locación. “Procuramos estar de cinco a ocho personas y en un momento dado no rebasar 10 personas y seguir todas las medidas de protección”, aseguró Genoveva Martínez, confirmando también el protocolo de sanidad cuando las escenas requieren contacto cercano entre los actores.

“Procedemos a que los actores se hagan la prueba previamente a la escena, se les manda hacer el examen por cuenta de la producción y una vez que tenemos los resultados negativos de ambos actores, si están ellos de acuerdo, se hace la escena”

Esta Historia Me Suena Vol.3 inicia mañana a las 18:30 horas por Las Estrellas.