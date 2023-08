Hay una Gloria Trevi que no conocemos: así fue interpretar a la cantante según las actrices de Ellas soy yo

En su primera etapa como cantante, Gloria Trevi tenía una imagen de chica rebelde y transgresora, cabello alborotado, medias rotas y una actitud en el escenario que molestaba a las buenas conciencias de la década de los noventa. Nadie imaginó que esa mujer que desafiaba lo establecido fuera parte de un grupo que vivía controlado por el músico Sergio Andrade, autor de canciones como Suavemente (Crystal), Tiempos mejores (Yuri) y productor de los dos primeros discos de Lucero: Él y Con tan pocos años.

Con un éxito creciente primero en México y luego en Latinoamérica, la vida que parecía llevar Gloria Trevi se convirtió en una aspiración para miles de jóvenes, fue así que su imagen fue un gancho para atraer a mujeres, muchas menores de edad, a ser parte de este grupo en el que todas rendían pleitesía a un hombre que las sometió durante años.

Una de ellas, Aline Hernández, logró romper el vínculo y la publicación de su libro La gloria por el infierno destapó el caso más sonado de abuso sexual y emocional en la historia de la música en español. Con la denuncia que hicieron en Chihuahua los padres de Karina Yapor, Sergio Andrade y Gloria Trevi, acusados de corrupción de menores, empezaron a ser buscados por la Policía y capturados en Brasil en el año 2000, ella fue exonerada cuatro años después.

A sus 55 años, Gloria de los Ángeles Treviño decide por primera vez contar su versión de los hechos en la bioserie Ellas soy yo, Gloria Trevi, que se estrena este viernes en ViX. Las dos actrices que la interpretan en diferentes etapas de su vida, Regina Villaverde y Scarlet Gruber, cuentan a El Sol de México cómo fue su experiencia al formar parte de esta producción narrada en primera persona.

Scarlet Gruber interpreta a Gloria Trevi de 22 años y hasta la actualidad, mientras que, en su debut actoral, Regina Villaverde, encarna a la cantante de los 14 a los 21 años.

“Tuve poco más de un mes de preparación, porque en diciembre del año pasado comenzó el rodaje; fue un entrenamiento bastante rápido, certero y extremo, revisé videos de sus conciertos y de sus entrevistas, de cómo se expresaba, cómo bailaba y cómo se movía en el escenario”, comparte Scarlet Gruber.

La actriz que logra un retrato fiel de Trevi en su edad adulta, agrega: “Siento que interpreto a dos personajes en la misma persona. Una Gloria que en el escenario es pura energía, que explota, que irradia total libertad y una Gloria en su intimidad que pocos conocemos”.

Scarlet Gruber recomienda al público, como ella misma hizo al abordar a la artista, ver la bioserie sin prejuicios. “Empiecen a disfrutar uno a uno cada episodio y más que juzgar conozcámosla”.

UN DEBUT POR TODO LO ALTO

En su primer trabajo profesional como actriz, Regina Villaverde encarna a Gloria Trevi, desde el primer episodio hasta el décimo, en su etapa juvenil.

“Estos episodios son muy buenos, es la Gloria que muchos no conocen, cuando en ella se despierta el sueño de ser una artista y se viene a la Ciudad de México desde Monterrey. No puedo decir algo en específico que me haya gustado más, es mi debut y todas las escenas tienen su nivel de complejidad”, señaló la joven actriz.

Para Regina Villaverde este primer rol profesional fue enriquecedor; “aprendí muchísimo, me deja mucho, es una historia de vida que va a concientizar a muchas personas, tiene un mensaje hermoso contra la violencia hacia la mujer”.

Además, logró identificarse con la cantante por sus sueños profesionales. “Sí, nos parecemos mucho. Ella tuvo el sueño de ser cantautora y yo de ser actriz, me identifiqué con ella, que nunca dejó de perseguir su sueño y logró ser famosa. Sabemos que ella todo lo que se propone como meta lo hace”.

A unas semanas de cumplir 18 años, Regina Villaverde, quien interpreta junto a la cantante el tema oficial de la serie, hace un llamado de atención hacia “este tipo de personas que existen en el medio del entretenimiento (como Sergio Andrade) y siguen sucediendo hechos de seres que abusan de las mujeres. Por eso se abrió un micrositio (ellassoyyo.com/orientacion) para que las mujeres encuentren ayuda si están en una situación de abuso”.

Destaca que se queda con un aprendizaje tras haber participado en la serie. “Conocí a una persona leal, linda, con la que me identifico y fue muy bonito rodar esa etapa de su vida, empecé de la mejor forma mi carrera”.