Il Divo consiente a las mamás del mundo

En el mismo estudio donde Frank Sinatra, los Rolling Stones o Paul McCartney han grabado su música, el cuarteto de voces Il Divo ofreció este fin de semana su primer concierto en streaming, como una celebración para el Día de las Madres.

Fueron los Eastwood Studios, en Hollywood, California, los que recibieron a Carlos Marín, David Miller, Sébastien Izambard y Urs Bühler, en el primer show que ofrecen juntos luego de cancelar su gira de conciertos el año pasado en México por la pandemia de Covid-19.

Una media hora después de la hora pactada, la agrupación apareció en pantalla para realizar su clásica apertura con Regresa a mí, acompañados de un conjunto de cuerdas y un pianista que se encontraban en otra parte del estudio.

“Finalmente estamos de vuelta cantando de nuevo”, dijo Urs al inicio del show. “Puedo sentir la energía de quienes han grabado aquí, antes que nosotros”. “Este es un regalo especial para todas las mamás”, agregó Carlos al micrófono. “Cruzamos los dedos para estar juntos con ustedes de nuevo. Gracias por hacer posible este concierto”.

Every time I look at you, Caruso y Don’t cry for me Argentina, fueron parte de los temas con los que dieron un recorrido por los ocho álbumes de estudio que han lanzado desde su debut en la música en 2004.

Entre bromas y juegos que dejaron ver la gran química que existe entre los cuatro, los cantantes compartieron anécdotas sobre lo que hicieron durante el confinamiento. Algunos como Carlos y Sébastien confesaron que aprendieron a cocinar pan; Urs pasó tiempo con su esposa y preparó música en solitario; mientras David compartió haber vivido la pérdida de su mascota.

Los cuatro cantantes también tuvieron tiempo de grabar su nuevo álbum de estudio, For once in my life: A celebration of Motown, el cual anunciaron saldrá a la venta en julio. “Y aquí van un adelanto”, dijeron antes de interpretar temas como My girl, original de The Temptations; y Ain’t no mountain high enough, de Marvin Gaye y Tammi Terell.

La energía y buen humor de los cantantes llegó hasta los hogares, con algunas seguidoras aplaudiendo al terminar cada canción y otras emocionándose al escuchar los clásicos del grupo. Mientras algunas más compartieron imágenes siguiendo el concierto desde sus casas en redes sociales.

Il Divo dedicó un bloque a sus temas en español, a las seguidoras que se encontraban en Latinoamérica, pues este fue un concierto que pudo verse en línea de manera simultánea por todo el mundo. Quizá quizá quizá, Quién será y Por una cabeza, fueron los temas que dieron calor a la noche y pusieron a bailar a los cantantes.

La velada terminó luego de hora y media de show con el clásico My way, además del deseo de los cantantes por reencontrarse con el público. “Por favor, síganse cuidado mucho. Esperemos volvernos ver pronto”, dijeron.