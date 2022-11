Javier Camarena rinde homenaje al espíritu musical de Donizetti

Es de suponer que todo intérprete de ópera tenga un cariño especial por algún compositor en específico, ya sea por su calidad creativa, la facilidad o dificultad de su interpretación, o, simplemente, por su presencia definitoria y constante. En el caso de Javier Camarena, ese lugar está reservado para el compositor italiano Gaetano Donizetti (1797-1848), a quien el tenor mexicano rinde homenaje en su nueva producción discográfica, Signor Gaetano, lanzada por la prestigiosa casa disquera de los Países Bajos Pentatone.

“Gaetano Donizetti es un compositor que ha estado conmigo desde antes del inicio de mi carrera profesional. Como estudiante, su obra Elixir de amor fue la primera ópera que yo me aprendí completa. Después de esto, gané el Concurso Nacional Carlo Morelli en 2004 cantando dos arias de dos de sus óperas, Roberto Devereux y La hija del regimiento, que se encuentran entre las que más éxito me han traído en los últimos años. Además, sus obras de cámara también me han acompañado a lo largo de mi carrera.

“Es por esa complicidad con el espíritu de su música que en mí nace el deseo de hacer este homenaje, tratando de hacerle justicia a toda su obra maravillosa. Él fue un compositor prolífico, que hizo 75 óperas, pero de las cuales sólo conocemos una decena, si acaso; mismas que son difíciles de ver representadas en teatros con regularidad. Así que creo que es muy oportuno y justo hacer esta recopilación de lo que yo consideré lo más bello y emocionante que compuso para la voz de tenor”, explica Javier Camarena en entrevista con El Sol de México.

EVOLUCIÓN CREATIVA

Signor Gaetano es un disco que, según el mismo Camarena, refleja los 15 años del trabajo creativo de Donizetti como compositor de ópera, el cual fue grabado en Bérgamo, la misma ciudad de donde es oriundo el compositor, en compañía de la orquesta Gli Originali, bajo la dirección de Riccardo Frizza.

“A lo largo de este disco se puede notar la evolución de Donizetti, desde sus inicios hasta que adquiere una identidad propia y su música se vuelve inconfundible; hecho que lo consagró como uno de los grandes pilares del estilo belcantista en la ópera, pues sus piezas alcanzaron un carácter mucho más heroico y cercano al estilo del romanticismo, del que fue precursor”, comenta Camarena.

La exigencia y calidad de las obras seleccionadas, muestran “el carácter virtuoso que debe tener el tenor”, pues en sus óperas sus personajes “exigen un dominio absoluto de las notas sobreagudas y la flexibilidad para alcanzarlas”, además de requerir “un compromiso muy serio con el dramatismo, la teatralidad, como es en toda la música de Donizetti, está a flor de piel”.

EL REPERTORIO

Camarena subraya que sólo hay tres piezas del repertorio más conocido de Donizetti: L’elisir d’ amore, Don Pascuale y Roberto Devereux. Sobre las otras, advierte que son “obras que prácticamente nunca se programan en los teatros, cosa que es una pena porque son muy bellas, varias de ellas fueron escritas para los tenores más importantes de su tiempo”, razón por la cual el tenor considera era necesario “mostrar a la gente el trabajo generalmente desconocido” del italiano.

Para ello, dedicó cerca de seis años de investigación y selección de partituras en distintas bibliotecas del mundo, principalmente de Nueva York, donde gustaba de ocupar su tiempo libre entre presentaciones y ensayos a la lectura y búsqueda de material olvidado de Donizetti.

“Fue en la Biblioteca del Lincoln Center donde encontré muchas de las partituras que conforman este disco. Pero hay que destacar que eran muy antiguas, con una escritura pensada para los tenores en otro tipo de lenguaje musical. Los tenores actuales leemos la música en clave de Sol, que es la que todo el mundo conoce, pero en tiempos antiguos se escribía en clave de Do, que le cambia el nombre a todas las notas y hace que se lea de manera distinta”, relató el tenor mexicano, quien agradeció la participación de la Fundación del Teatro Donizzeti, para la digitalización y preservación de los documentos que permitieron estas nuevas interpretaciones.

Además de esta recuperación musical, Camarena destaca el trabajo de la orquesta Gli Originali, que se caracteriza por hacer sus interpretaciones con instrumentación de manufactura antigua, lo cual ha dado “un color muy original a este nuevo disco, muy cercano a lo que el público de Donizetti pudo haber escuchado en su momento”, finaliza.