La compasiva resurrección de Adanowsky en concierto

Hace cinco años, Adán Jodorowsky rompió un billete de 500 pesos durante una entrevista en vivo para el canal de finanzas más importante de América Latina y Estados Unidos. Algunos rieron, otros se molestaron, otros simplemente no supieron qué hacer. “Fue para quejarme de los impuestos”, dice entre risas este cantante y compositor que lleva el surrealismo en la sangre.

En charla con El Sol de México a propósito del concierto que dará este 24 de septiembre en el Auditorio Blackberry, Jodorowsky se muestra risueño y analítico. Habla pausado. El parecido a su padre, el cineasta y psicomago Alejandro Jodorowsky, va más allá de la obviedad. En Adán también hay algo de gurú. Sus ancestros judíos, chilenos, franceses, ucranianos e irlandeses cohabitan en ese cuerpo de espiga que ha encontrado en la Ciudad de México una base. Sólo eso. Una base. Porque Adán se considera un apátrida. El tema de su padre sale a colación; no le molesta, pero confiesa que durante mucho tiempo el rencor lo abrazó.

“Yo tuve mucho rencor con mis papás durante muchos años y ahora he empezado a tener mucha mayor compasión”, dice el hijo menor del director de El Topo (1970). “De alguna manera era autodestructivo, yo diría que era muy egocéntrico, no me importaba lo que pensaran los demás. Hacía lo que yo quería. Ahora no quiero hacer eso. No me interesa. Ya lo hice”, afirma quien para cuando sucede esta entrevista aún no enfrentaba la muerte de su hermano mayor y, ahora, a pesar de luto, mantiene su presentación del próximo sábado.

Con los cabellos desparpajados, Adán no pierde oportunidad de recordar que su origen musical está en el punk. Se refiere a cuando, a los 16 años, tocó con The Hellboys, una banda que fue telonera de Joe Strummer. Lo importante, dice, siempre es ver hacia adelante, pensar en avanzada. Por eso hace no mucho tiempo quiso “matar” a su alter ego por el que es realmente conocido: Adanowsky, un personaje teatral, surrealista, romántico. Músico inclasificable de espectacularidad estrafalaria que alguna vez hizo una gira por los cabarets y prostíbulos de la capital mexicana. En esta ocasión, dice, se prepara para la resurrección de Adanowsky. Será un show peculiar, con gigantes y enanos en una atmósfera de lucha libre, circo y lentejuela. Un concierto casi onírico.

“Es la resurrección de Adanoswky. Muchos años recuperé mi verdadero nombre, que era Adán Jodorowsky, y hablando con mi equipo, me dijeron que la gente me quiere mucho como Adanowsky. Entonces dije: bueno, ¿por qué no?”, comparte el artista de 43 años.

Conocido por matar a los personajes de sus álbumes —que también son algo así como etapas de su vida—, Adanoswky reconoce que ya no quiere ser el transgresor sin sentido. O sí. Pero de una forma distinta. Cuando rompió el billete, explica, “yo quería provocar a la gente en ese entonces, quería incomodarlos, crear escándalos con cosas que verdaderamente incomodaran; ahora quiero crear escándalos con cosas que le hacen bien a la gente, esa es la diferencia entre el yo de antes y el yo de ahora”.

¿Y por qué cambió Adán Jodorowsky? “Por la paternidad. Cuando tuve a mi hijo empecé a enfocarme y quise darle un ejemplo bello. Empecé a expresarme artísticamente más desde la poesía que desde la autodestrucción”.

Admite que ya no es tan nostálgico y melancólico como hace 10 años. La nostalgia, dice, la siente, sobre todo, cuando piensa en los tiempos pasados de la vida sin smartphones y sin computadoras. Se declara admirador de la “música antigua”. Pero artísticamente y en la vida diaria, asegura que ya no piensa en el pasado: “Así soy más feliz”.

Valorar el presente es la gran lección que ha aprendido en los últimos años. Todo gracias a su madre, la actriz francesa Valérie Trumblay, quien padece Alzheimer.

“Mi mamá tiene Alzheimer y ella está más feliz en el ahora que en el antes. Tiene menos preocupaciones. Yo le pregunto: ‘¿me reconoces?’. Me dice: ‘No, no te reconozco, pero te veo tal como eres ahora. Esa es una lección para mí: vivir en la presencia. Creo que la gente que pierde la memoria es gente que, inconscientemente, quiere olvidar algo. Con la enfermedad de mi madre, desarrollé la compasión y comencé a entender”.