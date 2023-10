Lang Lang listo para llevar con su piano la magia de Disney al Auditorio Nacional

Previo al concierto The Disney Book, que presenta hoy en el Auditorio Nacional, el músico Lang Lang ensayó con la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM). Se trata de la primera vez que el artista asiático se presenta en el Coloso de Reforma.

“Estoy muy emocionado de estar de vuelta, muchas gracias por su apoyo. Siempre he pensado que el público mexicano es muy apasionado. Incluso sin estar aquí me he dado cuenta que tengo un gran número de seguidores de México en las redes sociales”, dijo Lang Lang, en un breve encuentro con los medios.

El músico destacó que los arreglos para piano que se presentarán en el concierto, mismos que forman parte de su disco homónimo, grabado en 2022, son completamente nuevos, característica que le da frescura a clásicos de la historia de Disney. Así el público podrá escuchar canciones como “Afuera”, del Jorobado de Notre Dame; “La Bella y la Bestia”, de icónico film del mismo nombre; o “Un mundo ideal”, de Alladin; pero también de canciones mucho más recientes como “Recuérdame”, de Coco, y "Libre soy", de Frozen.

“Hay demasiados niños alrededor del mundo que conocen la música de Disney, pero no la música clásica. Este proyecto es la combinación de la más grande música de Disney y el maravilloso estilo de grandes compositores como Chopin, Rajmáninov, Liszt, Schumann, Debussy, a través del piano. Así los niños disfrutan las canciones de sus películas favoritas, pero al mismo tiempo aprenden como la música clásica puede volver esa música diferente”, explicó Lang Lang, quien confesó siempre haber amado las películas de Disney, así como su música, sin que pudiera decir cuál de todas es su favorita.

Durante el concierto también se escucharán piezas de filmes como Soul, Tarzán, Pinocho, Blancanieves y los siete enanos, Encanto, Mulán, El libro de la selva y Los Muppets; todas interpretadas por la OSM, bajo la dirección del maestro Carlos Miguel Prieto.

El pianista, quien ya ha presentado este espectáculo en Inglaterra y en España, aseguró que no se trata de un concierto exclusivamente para niños, sino para todo tipo de edades; y comentó que el proyecto de hacer estas versiones de canciones terminó de consolidarse, ya que este año se cumple el 100 aniversario de Disney, cosa que calificó como un “maravilloso privilegio”.

Después de esta presentación, Lang Lang, presentará este mismo concierto en Nueva York, Londres, Tokio, Beijín, Paris y Roma. Sin embargo, el pianista se ha mostrado bastante impresionado por la iluminación y las pantallas del Auditorio Nacional, donde, después se sentó frente a su piano, para primero practica algunas canciones en solitario y luego comenzar a dialogar con los demás instrumentos de la OMS, mientras en el fondo, se veía el enorme salón en que la Bella y la Bestia bailaron, ya con el corazón entrelazado.