¿Lo sabías? Hoy es el Día de José José y sus fans los echan de menos, como cada 20 de abril

En 1985 salió a la luz “Promesas”, el vigesimoprimer álbum de estudio del cantante mexicano José José, donde se inscribe el tema “Me vas a echar de menos”, el cual justifica que cada 20 abril conmemoramos el día de “El Príncipe de la canción”.

En la tercera estrofa de la balada podemos escucharlo cantar:Y me estarás llamando cada veinte de abril/ Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí/ Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste/ Y no podrás fingir

A partir de la fuerza en el primer verso, fans y familiares del intérprete decidieron utilizar la fecha citada para recordarlo anualmente, desde su muerte en 2019.

Ese año, su hija Marysol Sosa compartió una foto de su padre y dedicó un emotivo mensaje a través de Facebook.

Un año más que celebramos tu trayectoria y tu legado, papi. Gracias por darle tu hermosa y única voz a tanta música y por acompañarla de ese don de gente que tuviste. Ese es José José. El artista y el ser humano. Como tú, nadie más, nunca. ¡Feliz Día Internacional de José José!, escribió Marysol.

Cabe señalar que “Me vas a echar de menos”, como las nueve canciones que la acompañan en el disco, es una composición del arreglista, director y productor español Rafael Pérez Botija, quien fue pieza clave para posicionar a José José como uno de los artistas más importantes de Latinoamérica.