Los monólogos de la vagina celebrarán el Día V con función especial

Andrea Legarreta, en su regreso a los escenarios, Janett Arceo y Dalilah Polanco, reestrenan la puesta en atril Los monólogos de la vagina de la dramaturga norteamericana Eve Ensler en el escenario del teatro Libanés, bajo la dirección de Jaime Matarredona, con motivo del Día V y Un billón de pie, el próximo martes 14.

Lo anterior se informó tras la reposición teatral con 11 actrices y comunicadoras, que se rolarán para ver a tres de ellas en cada función en la temporada que concluye en abril próximo:

“Fue en el año 2000 que tras recibir los derechos de explotación de la puesta en México se estrenó y a 23 años, la temática que se aborda sigue tan vigente como es la violencia física, violaciones, denigración hacia la mujer y violencia de género”, declaró el productor Morris Gilbert.

Más de ocho mil funciones a cargo de 130 actrices a lo largo de 23 años ha cumplido hasta ahora la puesta, que en esta nueva temporada será presentada por Patricia Reyes Spíndola, Susana Moscatel, Diana Lain, Irasema Terrazas y Gloria Aura.

La taquilla del 14 de febrero se donará a la Fundación Ensler, que atiende a mujeres violentadas.

Al tomar la palabra, Andrea Legarreta, quien en la función del 14 hará la mujer de los gemidos, agradeció el haber sido seleccionada en la reposición; “ahora que vuelvo al texto, soy otra persona. La primera función de estreno, hace 23 años la hice al lado de Lilia Aragón y Sofía Álvarez. Hoy como todos, he cambiado, entonces era recién casada, mis hijas aún no nacían. Siempre se me quedó marcado que parte del público al salir me decía que se identificaban con el texto y que algo valioso les dejaba.

“Ahora que pasaron los años me he vuelto a encontrar con el texto, pero mi forma de sentirlo es distinta. Ya soy de madre de dos jovencitas y el texto de una niña de Bosnia, me sacude y me estremece, porque lo que dice el texto es vigente con la realidad que vivimos. Agradezco poder estar aquí, para ser la voz de muchas mujeres que nos necesitan y necesitan ser escuchadas y también por qué no, cambiar mentes y cambiar corazones. Si eso es posible es que hemos tomado la mejor decisión”.