Mónica Huarte vuelve al cine a lado de Roa Schneider

Una década después de su debut en Estados Unidos, el rostro de Mónica Huarte vuelve a brillar en ese país, en esta ocasión de la mano del comediante Rob Schneider, para la cinta Daddy Daughter Trip.

El filme aborda la historia de Larry (Schneider) un padre con severos problemas económicos. Su oficio es ser inventor, pero hasta el momento, ninguna de sus creaciones ha sido exitosa. Uno de los más grandes sueños de su hija Meara (Miranda Schneider) es tener unas vacaciones inolvidables, sin embargo, debido al poco dinero con el que cuentan, Larry ve un poco lejano, pero no imposible, que se concrete dicha misión.

Te puede interesar: Las vocales, cinta en la que se enfrentan mamás en el colegio

Gossip Werewolf by night: Gael García protagoniza el nuevo proyecto de Marvel y así luce

Inesperadamente, a sus vidas llega Fernanda Arechavaleta (Mónica Huarte), una mujer que, para evitar que sea demandada por Larry, tras un accidente que pone en juego su vida, decide ofrecerles esas vacaciones que tanto anhelan.

Diversión, drama y mucha comedia es lo que ofrecerá la cinta, la cual estrenó la semana pasada en el país vecino del norte y que próximamente estará disponible también en México.

“Es un sueño para mí haber hecho una comedia con un grande (Schneider), es uno de los tops; me sentía rayada.

“Es muy inteligente, un tipo muy brillante, me sentí como pez en el agua con él, la gocé, este personaje es una mujer que viaja por todo el mundo y de repente se ve envuelta en el lío por haberlo atropellado, pero no sólo eso sino que le pasan muchas situaciones con el personaje de Rob, realmente son muy divertidas y acaban siempre en tragedia”, afirmó Huarte en entrevista.

Para la actriz de 41 años, este proyecto representa mucho en su carrera, sobre todo porque no tuvo que hacer casting ya que el personaje fue escrito especialmente para ella, según comentó. La esposa de Rob, Patricia Maya basó la personalidad de Fernanda en Mónica, luego de haber visto su trabajo en Cansada de Besar Sapos (2006).

“Es impresionante haber trabajado con ellos. Al finalizar mi trabajo es como si hubiera adquirido una seguridad que no tenía, como que ya me la creí, siempre con humildad, pero sí dije: ‘si me llaman específicamente a mí para hacerme un personaje, soy capaz de lo que sea, no hay límites’

Gossip Revelan trailer de Wakanda Forever; conoce su fecha de estreno en México

“Antes de esto no me la creía, ahora aprovecharé todo mi potencial”, compartió.

El elenco del filme lo completan Jackie Sandler, Miguel Ángel Muñoz, Gavin Guerrero, entre otros.

Por otro lado, además del filme, Huarte trabaja en la obra Casa de Mascotas, junto a Alejandro Calva, Ximena Ayala y Tizoc Arroyo. Las funciones se ofrecen en el Foro Lucerna de viernes a domingo.

Y en cuanto a televisión, la actriz estrenará hoy (martes 11 de octubre) la novena temporada de 40 y 20. En esta ocasión, la historia dará un giro total luego de saber que Francisco (Jorge “El Burro” Van Rankin) le fue infiel a Chío (Huarte) y hasta un hijo tiene; por lo que Chío tendrá que refugiarse en un sacerdote, tanto de manera espiritual como romántica.

“Es muy común en nuestra cultura mexicana tener la casa chica, de eso también se tiene que hablar, es algo que pasa mucho, es súper común”, aseguró la comediante.

Incluso, los gustos de Paco serán distintos ya que no preferirá a jovencitas de 20, sino algunas ya mayores, esto como parte de una evolución en el concepto de la comedia y de la historia.

“Me parece muy acertado porque en estos tiempos que vivimos creo que está bien pasar el mensaje de que debemos de tener cuidado de no estar con chavitas demasiado chiquitas, Francisco lo está entendiendo porque estaba muy desatado en las primeras temporadas y ahora ya entendió ser más consecuente con su edad.

“Es ficción, comedia, pero siempre se tiene que ser cuidadoso con los mensajes que se transmiten. La comedia siempre resalta los defectos de la sociedad, esta es una serie que le da vuelta a muchas de las cosas que pasan en nuestra cultura, por ejemplo, que la trabajadora de la casa sea irreverente y que por fin se le ponga al brinco al jefe, ese es un deseo oculto que todas quisieran hacer, pero que aquí pasa”, sostuvo.

40 y 20 estará disponible en la barra de comedia, Noche de Buenas, por Las Estrellas.