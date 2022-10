Belinda sigue el juego: se proclama santa patrona de los amarres

Durante el regreso de Belinda a la música, uno de los momentos que más llamó la atención fue que a la mitad de su show en Jalisco lanzó una extraña oración que muchos aseguran fue una indirecta para sus exnovios, en especial para Christian Nodal.

La noche del pasado 11 de octubre que la intérprete de ‘Ángel’ participó en Las Fiestas de Octubre, un festival que se realiza anualmente en Guadalajara en el Auditorio Benito Juárez. Durante este show, ella recibió a cientos de Belifans que corearon sus más grandes éxitos, además compartió varios momentos especiales con el público.

Este concierto lo realizó luego de estar envuelta en una serie de polémicas tras su ruptura con el sonorense exponente de ‘No te contaron mal’, quien ha sido su última pareja.

A pesar de que ambos han querido permanecer herméticos respecto al tema de su separación, parece que el día de ayer Bel decidió mandarle una indirecta.

Oración a Santa Belinda, ¿cómo es?

Fue a la mitad de su espectáculo cuando la también actriz de 33 años detuvo la música para después pararse en medio del escenario y poner la cabeza hacia arriba, al mismo tiempo, sus bailarinas se acercaron a ella para rodearla. Fue así como las pantallas detrás de ellas proyectaron la letra de su oración que era entonada por una voz masculina:

Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido que me hagas el milagro para que se enamoren de mí y que mi nombre lo lleven tatuado, amén.

Luego de proyectar estas palabras, ella continuó con el concierto con el tema ‘Con los ojos cerrados’, no sin antes ser ovacionada por su público. Este verso fue creado por sus seguidores semanas atrás, y hace referencia a las relaciones amorosas que ha tenido la intérprete de ‘Boba niña nice’.

Pues habla acerca de sus exnovios que decidieron realizarse un tatuaje en su honor, ya que no solo lo hizo Nodal, sino que también Lupillo Rivera y Criss Angel. Igual, es una referencia a ’Sapito’, una de las canciones que la volvió famosa cuando era pequeña.

No es la única oración a Belinda

Además de la oración que Belinda puso en su concierto de Guadalajara, sus fans ya habían popularizado otra, que incluso formaba parte de un ritual en el que ellos le pedían a su ídola que los ayudará a tener una mejor apariencia física.

En este caso, sus seguidores incluyeron algunos momentos famosos que ha protagonizado la exponente de ‘Amor a primera vista’, como su peculiar participación en el programa ‘Hoy’ donde quiso romper una fruta con la frente, pero igual hablan de sus exparejas que se han marcado la piel por ella.

“Santa Belinda, ayúdame a pagar las cirugías que me pongan linda. Haz que un hombre se tatúe mi nombre. Que me estampe en su cabeza como una manzana, aunque la relación no sea sana. Quiero como tú todo un ganado enculado, amén”, sostiene el verso.

