"Me robé un día a mi hijo", Eugenio Derbez revela los conflictos que tuvo con Victoria Ruffo

Eugenio Derbez rompió el silencio y habló acerca de la relación que tenía con su ex pareja Victoria Ruffo y con su hijo José Eduardo, confesando que tuvo que robarse a José Eduardo un día para verlo.

En la segunda parte del programa La Entrevista con Yordi Rosado, Derbez platicó abiertamente la historia con la madre de su hijo José Eduardo. El comediante afirmó que él y Victoria Ruffo no tenían mucho tiempo juntos cuando salieron embarazados, además de revelar que no se sentía preparado para ser padre de nueva cuenta.

Tras la noticia ambos decidieron separarse, sin embargo él comenzó a retomar la relación. “Dije: ‘No, tengo que enfrentar esto y lo voy a intentar, no quiero tener hijos por todos lados’ y me regreso a vivir con ella” comentó el comediante.

La entrevista con Yordi prosiguió mientras Derbez compartía aspectos más íntimos de su vida, como lo vivido por no poder ver a su hijo José Eduardo tras su separación con Victoria Ruffo.

Derbez contó que hizo hasta lo imposible por tener contacto con su hijo cuando este aún era menor de edad, y es que la pareja terminó en muy malos términos su relación, dejando a Ruffo con la patria potestad por completo de José Eduardo.

“Cuando nos separamos Victoria y yo, quiero suponer que el abogado… ella me demandó, no me dejaba ver a José Eduardo, me quitó la patria potestad”, comenzó a contar el humorista.

Comentó que fue lo que más le dolió, dejándolo de ver por algunos años. “Lo dejé de ver como a los siete años, de los cinco a los siete lo vi muy poco, a los siete ya no me lo dejó ver y de allí pal’ real fue muy complicado”.

Agregó que ‘gastó todo su dinero’ en abogados para revocar la decisión del juez, pero fue todo en vano, llevándolo a un extremo que terminó ‘robándose’ a José Eduardo por dos horas.

“Me gasté todo mi dinero en abogados. Me robé un día a José Eduardo de la escuela. Me duele y me enoja mucho. No es que no viste a tu papá (refiriéndose a José Eduardo), que tu mamá no te dejó verlo”.

Yordi Rosado cuestionó a Derbez sobre su relación actual con Victoria Ruffo, a lo que contestó que no habla con victoria, y que nunca se llegaron a sentar para hablarlo. Detalló que como su relación es directamente con José Eduardo y no hay necesidad de hablar con ella, aunque confesó habérsela encontrado un día que se saludaron de manera normal sin hablar del tema.

Publicada originalmente en El Sol de la Laguna