Sylvia Pasquel tomará una pausa por motivos de salud

Con un agradecimiento “a todo mi amado público, amigos y colegas de la prensa”, por “todo el cariño, preocupación y que siempre estén al pendiente de mí y mi familia”, la actriz Sylvia Pasquel comienza un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que informa sobre su estado de salud y anuncia una pausa en sus actividades.

Tras reconocer que está enterada de que las especulaciones acerca de su salud y su ausencia en las redes, debido a que es una residente de Acapulco, confirma: “Sí, efectivamente tuve un accidente físico y grave en el recorrido que realizaba por Europa para celebrar mi cumpleaños y que culminaría en el compromiso familiar que tenía. Este evento fue el principal motivo por el cual no pude asistir a la boda de mi nieta”.

Agrega que a pesar de que fue atendida en Turquía, debido a lo delicado de las lesiones necesitaba un seguimiento médico, que decidió llevar a cabo en México. “Por ello emprendí el regreso específicamente a mi casa de Acapulco, confiada en poder iniciar mi recuperación”, menciona.

“Es de todos sabido los momentos tan difíciles y estresantes que vivimos con el huracán Otis y fue hasta que regresé a la Ciudad de México que pude atenderme e iniciar los cuidados hospitalarios necesarios. Por prescripción médica estaré en reposo absoluto y con cuidados muy específicos.

“Es por todo esto que me veré imposibilitada a laborar en las próximas fechas de mis compromisos en el teatro y proyectos anteriormente pactados”, detalla en el texto y agrega que al ser “una actriz profesional y comprometida”, no podría cancelar una función, “si no fuera por causa de fuerza mayor”.

La actriz reconoce que como aprendizaje de esta experiencia, le queda “que la salud es primero si quiero seguir disfrutando de mi trabajo. Pero para ello, debo estar fuerte y sana. Cuidémonos y cuidemos a los nuestros siempre.

“Reitero mi total agradecimiento a todo mi público, amigos y colegas que se han preocupado por mí. Estoy bien y estaré mucho mejor”, finaliza el mensaje.