“Te Soñé” nuevo sencillo de Carlos Rivera cuyo video grabará con Carlos Vives en Tlaxcala

En reciente entrevista para el programa Despierta América en Domingo, el cantautor tlaxcalteca Carlos Rivera, dio más pormenores del video musical que grabará este fin de semana en su natal Huamantla.

Este video clip corresponde al primer sencillo del nuevo disco que lanzará en fechas próximas y en el cual estará acompañado del cantante de ballenato y actor colombiano Carlos Vives.

El nombre de la canción es “Te Soñé” y tiene alusión a uno de los últimos textos que el cantante escribió en Instagram oficial que dice: “Y empecé a hablar tanto de ti y no me creyeron, me dijeron que un lugar así no podía existir…," el cual está acompañado de fotografías donde se puede apreciar uno de los tantos hermosos paisajes campiranos de Tlaxcala.

Con gran entusiasmo por estar en su terruño, y del cual Carlos se siente profundamente orgulloso, mencionó que las locaciones se llevarán a cabo en el primer cuadro de la ciudad de los toros y muéganos, para ser más precisos, enfrente de la Casa de la Cultura, lugar donde varias veces cantó y maravilló a los asistentes con su fantástica voz.

CANCIÓN DEDICADA A SU MAMÁ

También el hijo predilecto de Huamantla, adelantó que el 10 de mayo lanzará una canción que dedico a su mamá y que lleva por título “Eres tú mamá”, tema que será por demás esperado por todos sus fans.

