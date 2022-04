Tony Dalton se despide de su personaje en “Beter call Saul”

Para el actor Tony Dalton el reconocimiento de la industria no le es ajeno. Ganador de un Emmy por su protagónico en Señor Ávila en 2017, se integró a Better call Saul, la serie derivada de Breaking bad en su cuarta temporada; esta producción de culto se despide con su sexta entrega, que se transmite en Estados Unidos por el canal AMC y llegará después a Netflix.

Si en Señor Ávila, fue el sicario que se ocultaba tras la fachada de un vendedor de seguros, en Better call Saul da vida a Lalo Salamanca, un capo de la droga y, mientras grababa la última temporada, simultáneamente trabajó en Hawkeye, la nueva serie del Universo Marvel disponible en Disney+, en la que interpreta a Jack Duquesne (Swordsman), un personaje para el que no hizo casting, porque se lo ofrecieron directamente.

Y con todo, afirma que nunca ha dejado de temer quedarse sin trabajo.

Dalton, quien ha aparecido en cintas mexicanas como Matando Cabos, El infierno y la reciente Amalgama, no se confía, dice en entrevista con El Sol de México. “Espero ser bueno, la verdad yo no creo eso, pero hay gente que sí lo cree, esas cosas no importan, lo que importa es el trabajo, hay muchos actores que desaparecen de un momento a otro y no vuelves a saber nada de ellos, nada es seguro aquí, la cosa es seguir tras la chuleta”.

El actor que fue conocido por el programa de retos al estilo Jackass, No te equivoques, de principios de 2000 al lado de Kristoff Raczynski, encabezó el elenco de la serie Los simuladores y ha formado parte de otras producciones como Dueños del paraíso y Sense 8. Además, junto a Alejandra Barros estelarizó la obra de teatro El año que viene a la misma hora, en 2009. Ha tenido una permanencia en el entretenimiento, dice, gracias a su manera de pensar, “que tal vez un día no tenga trabajo y estar siempre buscando algo. Ahora mismo, hace más de seis meses que no trabajo, pero estoy al tiro”.

Sus últimas apariciones fueron en Better call Saul y Hawkeye. Más allá de los personajes que interpreta en estos proyectos, realizados en plena pandemia, el actor advierte que “cada producción es diferente, cada una tiene su propio equipo, su manera de trabajar y uno llega a acoplarse a cómo se trabaja, sea Marvel, una telenovela de Televisa, una película en Argentina, el trabajo es el mismo, son 12 horas, llegas preparado, ves cómo funciona la producción, y a darle”.

Afirma que la ficción, incluso en las historias de superhéroes, “siempre ha sido un espejo de lo que está sucediendo, en diferentes formas, comedia, drama, melodrama, es lo que se hace con libros, en la televisión, el teatro, el cine, contamos nuestras propias historias”, por lo que reitera estar agradecido por tener oportunidades de seguir ejerciendo su profesión.

“Afortunadamente seguí trabajando en la pandemia, mucha gente perdió su trabajo, yo sí me siento muy afortunado de haber podido tener no nada más una chamba, sino dos en medio de todo este desmadre, el cuidado por contagios es lo de menos, primero, agradecer que tienes trabajo, ponerte una máscara es lo menos importante”, detalla sobre los cuidados a los que se vieron obligadas las producciones en los últimos dos años.

“Se acomodan los horarios, volaba de Albuquerque a Atlanta y de regreso, pasé mucho tiempo en hoteles y aviones, pero estaba trabajando, es lo que me importaba, tomé todas las precauciones sin obsesionarme, la verdad estuve bastante tranquilo, cuidándome, si me daba (el Covid), ni hablar, qué podía hacer”.

Finalmente, tras preguntarle si considera estar llegando a la madurez como actor, ríe antes de responder y advierte: “no sé, igual que siempre, buscando la chamba y cuando llega lo haces lo mejor posible; cruzar los dedos para que siga llegando trabajo, para que no te quedes sin chamba, como le pasa a todos los actores. Tengo amigos en Nueva York, que se quedaron sin teatros, sin restaurantes donde trabajaban de meseros, se tuvieron que regresar con sus familias, a ver cómo le hacen. No sé si es crecimiento, simplemente buscar la chuleta, me imagino como tú, cada quien está haciendo su chamba esperando que no se termine”.