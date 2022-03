Una novela sobre “la mejor banda del mundo”

La mejor banda del mundo, de Anjel Landa y Juan Crisóstomo Amezaga, propone un recorrido por la historia de una de las bandas punk más emblemáticas de Vizcaya, en el que se cuentan las vivencias de un supuesto fan llegado desde México, quien viaja hasta España para seguir las huellas del enigmático líder del grupo, Iosu Expósito.

Aunque se trata de una obra de ficción, la trama se construye a partir de documentos reales y de diarios personales del creador de la banda, a los que tuvieron acceso los autores del libro.

Si bien la muerte de Iosu fue algo prematura, la banda Eskorbuto pudo consolidar varios himnos punk, como “Mucha policía, poca diversión”, “Historia triste”, “Cuidado” y la canción que da nombre a este libro, “La mejor banda del mundo”.

Originarios de Santurce, Eskorbuto fueron una de las bandas más influyentes de su ámbito, desde que en 1984 dieron a conocer su primer álbum completo.

El libro se lee con pasión, disfrutando un viaje en dos dimensiones; la crónica del narrador, que es un periodista y en su viaje revive todos los acontecimientos en primera persona, y la ensoñación fantástica que recupera las palabras de Iosu Expósito con sus diarios y pensamientos íntimos.

Se trata de una obra de ficción, construida a partir de documentos reales / Foto: Cortesía Resonancia Editorial

De hecho, se dice que aún en nuestro días miles de jóvenes de Latinoamérica se atribuyen los mensajes guardados en las letras de las canciones de Eskorbuto, ya que en las líneas del libro se ilustra la sociedad de aquellos años y la lucha de los jóvenes en contra de la marginación y la degradación del sistema.

El libro se centran en la figura de Iosu, quien es considerado el alma de la banda y en cuyas memorias se basa el texto. Por ejemplo, se cuenta que un Iosu resucitado confiesa al periodista sobre la heroína:

“Maldito error. Sólo tengo la peor espina, aquella en que no queriendo, caí. No fui fuerte para verlo. Todos te decían lo bueno que era. Que te ayudaba en todo. Que no te engancharías. Pero era otra forma de marketing. Te envenenabas por dentro. Ha sido una culebra que todo lo domina dentro de mi cuerpo. Vivía para ello y por ello. Pero yo me he metido en esto, no puedo culpar al camello ni a los compañeros”.

Todo lo anterior gira alrededor de algunas de sus letras ya conocidas, en las que se rezan frases como: “Relatos de una mente sin igual que gritan con un gran sentido crítico y a cuyos temores el tiempo ha otorgado una verdadera dimensión”.

Aunque la carrera de Eskorbuto terminó tras la partida de su líder y luego de su bajista Jualma, el espíritu y la energía de la banda sigue presente entre sus seguidores y también a través de publicaciones como esta, que es distribuida en México por Resonancia Editorial.

