Abeja, un ser muy especial: apicultora

“Si las abejas se extinguen, también lo hará la humanidad”, a menos así lo cree Ofelia Xochitototl Canseco, apicultora de Acuitlapilco, municipio de Tlaxcala, quien consideró que si bien hay otros insectos que polinizan, la abeja es algo especial.

Entrevistada a propósito del Día Mundial de las Abejas, declarado por la ONU el 20 de mayo, la apicultora narró cómo éstas le han enseñado a ella y a su familia su importancia y valor, no solo porque gracias a ellas da sustento a su hogar y al de otras personas, sino porque cada día que dedica a la apicultura le ha servido para aprender de ellas y su forma de vida.

Las abejas son sinónimo de vida, por lo que es necesario contener su extinción, asegura apicultora /César Rodríguez

“Las abejas nos han enseñado tanto, por ejemplo, que son muy limpias, no permiten nada sucio dentro de su cámara de cría, si se llega a meter un insecto o animal que las perjudique, lo matan y lo llenan de propóleo, luego vamos a revisar las cajas y vemos alguna bola por ahí extraña, ahí está el animal”, narró.

Comentó que han visto algunos programas sobre abejas y considera que, si bien hay mucho insecto que poliniza, la abeja es la que se dedica a polinizar plantas, frutos, porque sí hay muchos insectos que polinizan, pero no como la abeja”.

Señaló que hay una película animada sobre las abejas, la cual a su parecer tiene una de las más grandes enseñanzas: “Necesitamos cuidar a las abejas, eso que a veces las queman, las fumigan, está muy mal, porque la abeja es vida”.

Detalló que la abeja reina es más grande que las obreras, su tiempo de vida es de tres a cinco años, mientras que el tiempo de las obreras es de 40 días.

Apuntó que por lo regular la reina se vuelve muy agresiva, “entonces tenemos que ir cambiándolas con reinas que sean menos agresivas porque quien manda a que haya piquetiza es la reina, y quién sabe cómo se comunican y mandan a las abejas a que vayan”.

Xochitototl señaló que como apicultores tienen la tarea de cuidar que las abejas no dañen a sus vecinos /César Rodríguez

Dijo que la “piquetiza” se da porque a veces hay personas que expiden feromonas que no les agradan a las abejas, “entonces por eso salen y a cierta persona la siguen, nos sorprende cómo capta la reina si está dentro de la caja, y sobre todo cómo manda a las demás a picar”.

Su compañero de vida, Eliseo Cuatepotzo Morales, reveló que a la miel le hace daño el sol y la luz, “no se debería de poner en un frasco oscuro, pero la gente si la ve así va a desconfiar, entonces lo que se hace es venderla en frascos de vidrio o PET, pero debería ser en un frasco oscuro”.

Comparxtió que como apicultores o quienes se dedican a la venta de productos derivados de las abejas, tienen que darse a la tarea de explicarle a la gente que sí y que no debe consumirse, “porque a veces hay compañeros que por vender el producto dicen es miel y no, es jarabe, por eso cuesta barata".

MODERNIDAD PARA LAS ABEJAS

Por otra parte, Eliseo Morales explicó que en España ya están urbanizando la apicultura para que la gente no les tenga miedo a las abejas. “Es preciso que nosotros, como apicultores, sepamos manejar a las abejas para que no piquen a la gente, a qué hora las reviso, les saco la miel para que no haga cosas que no son correctas, tenemos la tarea de saber manejar las cajas y a las abejas para que no causen problemas”.

Agregó que en su casa tienen más de cuatro décadas con las abejas y nunca han tenido problemas con sus vecinos, “porque las reviso ya muy tarde, les saco la miel ya muy tarde, entonces en el transcurso de la noche se aplacan y ya no salen a molestar”.

Asimismo, recomendó al gobierno ir tratando poco a poco de informar a la población sobre el valor de las abejas, “yo sé que no es fácil que la gente no sienta tanto temor de ellas, porque eso es lo que pasa, la gente les huye, pero también son muy nobles”.

CONMEMORACIÓN

Para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible, la ONU declaró el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas.

Las abejas nos han enseñado que la apicultura es un trabajo muy bonito y muy noble que nos ayuda a nosotros a vivir

Ofelia Xochitototl / Apicultora tlaxcalteca

