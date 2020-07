Acata Ixcotla normas contra el coronavirus; confinamiento voluntario

Son las 20:00 horas y en Guadalupe Ixcotla, municipio de Chiautempan, las campanas anuncian la oración del día.

El repique indica que es momento de que toda la comunidad se una, desde su hogar, al “santo rosario” para pedir por las personas enfermas con el nuevo coronavirus para que recobren su salud, por el alma de los fallecidos y para que la pandemia termine lo más pronto posible.

Esta oración diaria se suma al confinamiento voluntario implementado durante dos semanas, a partir de las 18:00 horas, para que la gente se resguarde en sus casas, así como asumir estrictas medidas higiénicas en su hogar y comercios.

Esta especie de “toque de queda” ha generado polémica, pero a los vecinos de Ixcotla eso no les importa, lo trascendente para ellos es que su gente no contraiga el virus y mucho menos muera por esta enfermedad que mantiene a Tlaxcala en color rojo del semáforo epidemiológico

El presidente de comunidad, Crispín Pluma Ahuatzi, estimó que la tarde-noche de ayer participó un 80 % de la población en el resguardo de sus viviendas y cierre de negocios.

Con ello, Guadalupe Ixcotla se convierte en la primera comunidad de las más de 400 que existen en Tlaxcala que da un ejemplo de participación social y unión prácticamente generalizada.

Tras notificar el cierre de negocios, el sacerdote Ranulfo Méndez, párroco del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, convocó a la población a una oración diaria mediante el llamado “toque de rogación”.

Aquí casi la mayoría de gente, por no decir que todos, profesamos la religión católica y participamos en la oración… y aunque no me lo crean ayer que iniciamos con la oración nos dimos cuenta que se respira otro ambiente, la gente estaba muy espantada al saber de tanta persona fallecida o contagiada.

Si bien no existe una cifra exacta del número de contagios por Covid-19 y decesos, autoridades y ciudadanos afirman que se pueden contar por decenas y que la gran mayoría no están registrados por la Secretaría de Salud (Sesa), ya que los pobladores se resisten a llevar a sus familiares a un hospital y prefieren darles tratamiento en sus casas.

LA NOTIFICACIÓN

El confinamiento voluntario se hizo realidad desde la tarde-noche del 8 de julio y permanecerá así hasta el próximo 21 del mismo mes.

La comunidad de Guadalupe Ixcotla, Chiautempan, se rige por usos y costumbres /Moisés MORALES

Mediante un Comunicado, la Presidencia de Comunidad pidió a los ciudadanos no relajar la prevención para disminuir los casos del nuevo coronavirus y decesos que ha resentido esta región de la entidad tlaxcalteca.

Te invitamos a disminuir el horario de atención en sus actividades comerciales, industriales y de servicios a partir de las 6:00 de la tarde dice el comunicado que fue pegado en los diferentes establecimientos comerciales a manera de notificación.

El documento remata con la solicitud de mantener la sana distancia entre persona con 1.50 metros, el uso obligatorio de gel antibacterial y cubrebocas en comercios, lavado constante de manos y uso de tapete “sanitizador” en todos los negocios.

Crispín Pluma Ahuatzi confió en que durante las siguientes dos semanas que tiene este proyecto la participación aumente al ser necesario para romper la cadena de contagio que registra un “alarmante incremento”.

Agregó que otra medida que ha tomado la comunidad para evitar aglomeraciones es que la Comisión de Agua Potable de Guadalupe Ixcotla suspenda el cobro entre semana y solo se recibirá el pago los días domingo de 9:00 a 13:00 horas.

Mientras que la atención en la Presidencia de Comunidad será de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, medida vigente del 7 al 21 de julio, para después regresar al horario habitual, al igual que para los establecimientos.

8 al 21 de julio la comunidad de Guadalupe Ixcotla aplicará confinamiento voluntario

