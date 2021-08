Aclara Mena que no ha decidido heredar notarías

El gobernador del Estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, manifestó que a escasas dos semanas de culminar su administración, no ha decidido hacer uso de su facultad como titular del Poder Ejecutivo para asignar a los titulares de las tres notarías vacantes en Tlaxcala.

Lo anterior, ante la esporádica renuncia de José Aarón Pérez Carro como secretario de Gobierno y las versiones de que será beneficiado con una patente por ser incondicional del mandatario Marco Mena. También han trascendido los nombres de Noé Rodríguez Roldán y José Antonio Aquiahuatl Sánchez, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Procurador de Justicia del Estado, respectivamente.

“Son temas que no he decidido y en los próximos días tomaré decisión al respecto”, expresó el mandatario en entrevista posterior al acto de declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Tlaxcala.

-¿Estaría en tiempo dado que la ley del notariado es clara en ese aspecto?

-“Todo lo que este gobierno ha realizado ha estado siempre apegado a la ley, todo”.

En días pasados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una práctica de corrupción el reparto de notarías para sus allegados por parte de gobernadores salientes, entre ellos la mandataria priista de Sonora, Claudia Pavlovich, quien otorgó una patente a quien se desempeñó como secretario de Gobierno.

Al hacerle el comentario de lo anterior, Marco Mena dijo que “en el caso de Sonora yo no podría hacer ningún comentario”.

-¿Se repetiría en Tlaxcala que el gobernador saliente deje a su secretario de Gobierno como notario?

-“No he tomado decisión al respecto y en el caso de Sonora no conozco cuáles son los elementos y no podría hacer algún comentario al respecto”, remató.

ABORDARÁ CUÉLLAR EL TEMA CON MENA





Por su parte, la gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, manifestó desconocer que el mandatario saliente, Marco Antonio Mena, pretende nombrar a sus incondicionales como titulares de las tres notarías que están acéfalas.

“Quiero comentar que vamos a platicar sobre el tema, ahorita comentaba con el gobernador que vamos a tener una reunión mañana o pasado al respecto y vamos a ver qué comentarios me hace al respecto”.

-¿Sería un acto de corrupción al no tomar en cuenta la ley del notariado?

-Mira, yo no quiero meterme en esos asuntos si no antes haber hablado con el titular del Ejecutivo”.

