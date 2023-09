[Actualización] Con marcha por la Capital, estudiantes de la UPN solicitan becas

Alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidad de 291, ubicada en San Pablo Apetatitlán, acudieron a la ciudad de Tlaxcala para exigir que sean tomados en cuenta para recibir la beca Benito Juárez que otorga el Gobierno Federal, con la finalidad de continuar sus estudios profesionales.

Este lunes, los estudiantes acudieron a Palacio de Gobierno en la ciudad de Tlaxcala, para gritar consignas y mostrar cartulinas sobre la petición de apoyo económico, pues de los 400 estudiantes matriculados en el turno matutino y vespertino, la mayoría son jóvenes de escasos recursos, revelaron.

Al no tener una solución, caminaron por las calles 20 de Noviembre, Vicente Guerrero y avenida Independencia de la ciudad de Tlaxcala, se incorporaron a la carretera federal Puebla-Tlaxcala para arribar a las instalaciones de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Durante el trayecto de los universitarios hubo cierres viales intermitentes y breves bloqueos en las zonas concurridas, de ahí que los conductores tomaron vías alternas.

En la marcha, solicitaron a la gobernadora Lorena Cuéllar y el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe), Homero Meneses, que la UPN sea prioritaria para la beca, al asegurar que todos los estudiantes que acudieron a la protesta pacífica cuentan con buenos promedios.

Indicaron que fue la primera protesta que protagonizaron, pero de no recibir una solución las marchas continuarán, pues son alumnos que están formándose profesionalmente para transformar la educación de Tlaxcala y el país, pero no han sido tomados en cuenta para ser apoyados como ocurre con otras instituciones de nivel superior.

Aclararon que su protesta fue pacífica, pues no hubo actos vandálicos, pero pidieron a las autoridades que no los ignoren, pues los oficios de solicitud que han enviado a la Sepe para exigir beca no han sido respondidos.

Más tarde, una comisión de jóvenes y el director de la UPN fueron recibidos en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, para llegar a un acuerdo y determinar si podrán o no ser acreedores a una beca.

Tras varios minutos, acordaron que los alumnos de la UPN entregarían un oficio con las inconformidades que presentan, el cual deberá ser entregado a más tardar en una semana. Además, los jefes de grupo y comunidad estudiantil deberán recabar evidencias para justificar que necesitan la beca.

Por parte de la institución federal, dijeron que no podrían brindar el apoyo porque ellos no lo deciden, todo dependerá del Gobierno del Estado.

En la UPN, Unidad 291, imparten dos licenciaturas: Intervención Educativa y Pedagogía.