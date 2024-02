[Actualización] Conforman Tlaxcala y Puebla comité de ordenamiento ecológico del Alto Atoyac

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros y su homólogo de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, conformaron el Comité de Ordenamiento Ecológico de la Región de la Subcuenca del Alto Atoyac de los Estados de Puebla y Tlaxcala, que cruza ambas entidades, para atender la problemática de contaminación de este importante cuerpo de agua.

Local Autoridades instalan Comité de Ordenamiento Regional de la Cuenca del Alto Atoyac

En el acto atestiguado por la titutular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, la mandataria Cuéllar Cisneros aseveró que para Tlaxcala el vínculo entre el derecho a la salud de la población y a vivir en un ambiente sano y ordenado resulta impostergable.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Autoridades tlaxcaltecas y poblanas acordaron sumar esfuerzos para garantizar el cuidado del medioambiente y la distribución justa del agua, suelo y recursos naturales. Nadia Mendoza | El Sol de Tlaxcala

Desde la entidad poblana, el gobernador Salomón Céspedes respaldó las acciones para poner a salvo los afluentes, garantizar el cuidado del medioambiente y la distribución justa del agua, suelo y recursos naturales, además de promover una cultura ambiental.

Con la presencia de funcionarios de ambas entidades y del Gobierno de México, Lorena Cuéllar enfatizó que la instalación del Comité representa un paso trascendental para unir los esfuerzos colectivos en aras del beneficio común para Puebla y Tlaxcala.

Manifestó que el ordenamiento territorial es un proceso que implica mucha colaboración, gestión, comunicación y compromiso de las autoridades para dar a conocer las ventajas que implica promover un desarrollo equilibrado y sostenible.

Más detalles: ➡️ Avanza combate contra polución del Atoyac

“A partir de esas recomendaciones que se tuvieron de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fuimos nosotros los que pusimos fin y solamente se puede lograr todo esto con un trabajo en equipo. Así lo hemos demostrado con la aplicación de estrategias que atienden lo ambiental, convergen también con acciones en materia de salud, vivienda, desarrollo económico, turismo, educación y combate a la pobreza”, enfatizó Cuéllar Cisneros.

Añadió que para su administración el Comité de Ordenamiento Ecológico de la Región de la Subcuenca del Alto Atoyac de los estados de Puebla y Tlaxcala será un aliado, con trabajo que respondan de manera justa y comprometida a las demandas de una sociedad que merece vivir en bienestar.

Local Vegetación instalada en el Zahuapan es para detener la erosión, afirma Secretaría de Infraestructura

Mi compromiso siempre de Tlaxcala hacia Puebla porque sabemos que solamente así, hemos podido salvar muchos obstáculos juntos, subrayó.





Opinó que su homólogo de Puebla es solidario con Tlaxcala, al contar con su respaldo. Y agradeció a la titular de la Semarnat por llevar con éxito las bases de programas que impactaron positivamente en Tlaxcala.

Local Modifican jardineras de piedra imagen y cauce del río Zahuapan

NECESARIO SANEAR EL RÍO ATOYAC: ALBORES

Después de tomar protesta al Comité de Ordenamiento Ecológico de la Región de la Subcuenca del Alto Atoyac de los Estados de Puebla y Tlaxcala, la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, afirmó que es necesario sanear el río y esta vez en equipo entre autoridades federales, estatales y municipales.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Tras reconocer el trabajo de ambos gobiernos, además de los esfuerzos de sociedad civil y alcaldes, la funcionaria federal advirtió que el Comité Ecológico pasará la estafeta para las nuevas autoridades en torno al cuidado del medioambiente. “Estamos hablando de un agua que corre como no debería, sucia; el agua debería de correr como nace, limpia y transparente. Hoy no tenemos eso, han pasado muchos años, más de 40 años con una problemática que no se puede solucionar de una manera inmediata, debe solucionarse en equipo, con mucho trabajo y responsabilidad”, externó.

Anotó que Semarnat es la dependencia federal que más recomendaciones aceptó para sentar bases de la protección al medioambiente, del agua al ser un líquido vital.

IMPERANTE REGULAR EL MANEJO DE RECURSOS: SALOMÓN

Doble Vía ¿Alguien recuerda cuando el río Zahuapan iba ‘claro y manso’?

No te pierdas: ➡️ Puebla y Tlaxcala materializan acciones para sanear la Cuenca del Alto Atoyac

En tanto, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, se pronunció a favor de establecer programas conjuntos de planeación regional y regular el manejo de los recursos de la zona ya que el Comité de Ordenamiento Ecológico de la Región de la Subcuenca del Alto Atoyac de los Estados de Puebla y Tlaxcala ayudará a hacer un esfuerzo conjunto para rescatar la cuenca.

Insistió que a través de la participación conjunta es posible alcanzar consensos y unificar criterios para diseñar acciones sustentables y comunes, de tal forma que Puebla y Tlaxcala cumplan con la obligación de proteger las reservas territoriales e impulsar el aprovechamiento de zonas que generan beneficios económicos para las familias.

Abundó que hoy en día impulsar el ordenamiento ecológico de las áreas naturales es importante por la promoción de valores éticos, culturales, económicos y sociales que han estado ligados al desarrollo de los pueblos.





Municipios Lavanderías de Ayecac inician regularización de sus descargas de aguas residuales

Entendamos que esto puede ser parte del inicio, reconozcamos el esfuerzo que se hizo por acciones anteriores y tomemos la experiencia para que de lo mejor lo podamos incluir y lo que no, no cometamos el mismo error, remató.

MISIÓN

El Comité de Ordenamiento Ecológico de la Región de la Subcuenca del Alto Atoyac de los Estados de Puebla y Tlaxcala atenderá la problemática de contaminación de ese importante cuerpo de agua.