[Actualización] Confronta el tema de seguridad a diputados

Por el tema de la seguridad estatal, los diputados locales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Juan Manuel Cambrón Soria; Revolucionario Institucional (PRI), Blanca Águila Lima; Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rubén Terán Águila y Vicente Morales Pérez, así como de Nueva Alianza, Bladimir Zainos Flores, y Alianza Ciudadana, Alejandra Ramírez Ortiz, se confrontaron en la máxima tribuna del estado.

Lo anterior, debido a que Cambrón Soria exigió la dimisión del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Ramón Celaya Gamboa, por la investigación de la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada, donde el referido funcionario está inmiscuido, al tiempo de proponer, de manera irónica, para el cargo al mismo Terán Águila.

Águila Lima se sumó a la petición de la renuncia e investigación de Celaya Gamboa, además de sostener que el problema de seguridad es tangible, y puntualizó que no toda la seguridad es culpa de los alcaldes, pues no pueden utilizar los recursos en otros rubros.

En su momento, Vicente Morales dijo que comparte la preocupación en materia de seguridad, pero no así, no pidiendo la renuncia e investigación de funcionarios, aunque sí se manifestó a favor de mejorar la seguridad, pidió trabajo conjunto en favor de la ciudadanía tlaxcalteca.

Más adelante, Rubén Terán Águila presentó estadísticas de diversos logros alcanzados en la materia por parte del gobierno del estado, además de que exigió otorgarle la presunción de inocencia a Celaya Gamboa, pues no es correcto aseverar algo que no les consta, además de que acusó que desde los ayuntamientos no asumen su responsabilidad en seguridad.

En respuesta, Zainos Flores manifestó que cuando fungió como presidente municipal de Tepeyanco, el ayuntamiento estuvo entre los mejores calificados en seguridad pública y no solo hizo banquetas, por lo cual lo exhortó a evitar verter esos comentarios, pues desconoce de las problemáticas.

Por su parte, Alejandra Ramírez Ortiz aplaudió la exigencia de la presunción de inocencia para Celaya Gamboa, pero exhortó a sus homólogos a incorporarse a los trabajos de seguridad para velar por el bienestar de los tlaxcaltecas.