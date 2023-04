Niega Celaya Gamboa que FGR lo investigue

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Ramón Celaya Gamboa, negó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantenga abierta una investigación en su contra y atribuyó los “ataques” a una campaña de desprestigio hacia su persona por los “resultados” que ha dado a tres meses de asumir el cargo.

En entrevista colectiva tras darse a conocer un supuesto oficio en el que se revela que la Unidad Especializada de Delitos Contra la Salud y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada tienen abierto un proceso en contra del funcionario de primer nivel del gobierno de Tlaxcala, Celaya Gamboa salió al paso de cuestionamientos. De entrada, el responsable de la estrategia de seguridad de los tlaxcaltecas dijo que se trata de información falsa porque él no tiene conocimiento de alguna investigación, aunque no supo explicar si el documento es auténtico bajo el argumento de que eso no le corresponde.

Y de paso culpó a grupos de “resentidos” al interior de la SSC de los ataques al cambiar protocolos de actuación, quitarles privilegios, despedirlos o hasta abrirles procesos en su contra por incurrir en actos de corrupción.

Hay un oficio interno de investigación de la FGR hacia su persona ¿qué responde al respecto?

Bueno pues es una información falsa, nosotros estamos trabajando, aquí estoy dando la cara, contento por hacer un trabajo arduo, muy intenso, pero con muchos ataques y una campaña de desprestigio orquestada, pagada.

E insistió:es una información falsa, a mí no me está investigando nadie, estoy trabajando de manera tranquila y estoy muy feliz con lo que hemos hecho, es falso, es falso amigos de la prensa, es parte del golpeteo que ya había señalado desde el Congreso del Estado, pero yo estoy muy contento trabajando por el bien de Tlaxcala

A manera de contrarrestar las críticas hacia su gestión, Ramón Celaya dijo que del 16 de enero al día de ayer, la SSC había hecho 554 puestas a disposición, se recuperaron 87 vehículos, 27 camionetas y 54 motocicletas con reporte de robo; 13 en robo de transporte de carga y la Policía Estatal participó activamente en el rescate de dos personas secuestradas.

No solo eso, 217 personas han sido detenidas; 30 de ellas por posesión de drogas; 21 armas de fuego; 16 por lesiones; 11 por robo a comercio; seis por allanamiento de morada; cuatro por tráfico de personas y una más por delito sexual.

Aunado a ello, se atribuyó como un logro suyo el lanzamiento de la Policía de Género y un operativo al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala, donde fueron localizados más de 70 artículos prohibidos, droga y celulares, lo que demostraba una amplia corrupción en el sistema penitenciario, de ahí que el director fue sustituido.

Todo esto origina malestares a los internos, pero también a la Policía Estatal y por eso tenemos 48 procesos administrativos ante la Unidad de Asuntos Internos por presunta corrupción de policías estatales y seis casos más ante el Órgano Interno de Control por irregularidades de funcionarios administrativos de la Secretaría de Seguridad, agregó.

Subrayó que parte del golpeteo interno es de policías resistentes al cambio que no han entendido que la corrupción se tiene que acabar, aunado a la pérdida de privilegios como el retiro de patrullas balizadas que tenían en su poder funcionarios para irse a su casa, así como el retiro de gasolina que no justificaban y “en general venimos a romper toda una inercia que durante mucho tiempo se mantuvo en la policía estatal precisamente porque se tenía miedo al golpeteo”.

APARICIÓN DE “NARCOMANTA” ES UN HECHO PREFABRICADO

De hecho, el titular de la SSC atribuyó la aparición de una “narcomanta” en un puente de la comunidad de Tizatlán, sobre la autopista Tlaxcala-Apizaco, una de las más transitadas, como parte de esa “campaña de desprestigio”.

Incluso, refutó que sea algo nuevo la aparición de ese tipo de mensajes intimidantes para crear pánico y confusión entre la población, pues con fotografías plasmadas en hojas de papel bond que ya tenía preparadas, Celaya Gamboa reveló que en 2019 apareció una Chiautempan y en 2020 otra en Apizaco.

¿Eso no es normalizar la situación de violencia?

No, no es normalizar, es señalar las mentiras que han venido manejando desde los medios de comunicación los opositores, diciendo que esto antes no pasaba, entonces llegó el secretario (Celaya Gamboa) y mágicamente pasaron las cosas, pues no, es una mentira porque eso ya pasaba en Tlaxcala.

Durante la entrevista, el titular de la SSC se estacionó en explicar lo que representa una “narcomanta” y, de acuerdo con sus dichos, la lona aparecida este lunes 17 de abril en Tizatlán no cumple con parámetros de las que son colocadas por grupos de delincuencia organizada en otras partes del país.

Lo que vimos hoy es una situación prefabricada, no trae un mensaje explícito, es hasta contradictoria la información y curiosamente salió una nota de una información falsa de FGR y luego sale la supuesta ‘narcomanta’, que no lo es porque no la firma un grupo delincuencial que nunca ha tenido presencia en Tlaxcala

A manera de alivio, Celaya Gamboa refirió que los ataques hacia su persona no causan efecto y por ello sigue trabajando, además garantizó que: “no me voy a ir a ningún lado, ni estoy con miedo por alguna investigación”.

"Yo no había llegado a Tlaxcala y ya me estaban atacando esos grupos de poder y actores sociales que no querían un cambio real en materia de seguridad, pero las mentiras caen por su propio peso y yo sigo trabajando contento”.

Ramón Celaya Gamboa, Titular de la SSC