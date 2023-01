[Actualización] No vengo por 6 meses o un año: Ramón Celaya

Al asumir la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Ramón Celaya Gamboa sentenció que su permanencia dependerá de que todas las estrategias a emprender funcionen de manera correcta y anticipó: “No vengo por seis meses o un año, vengo con compromiso a trabajar por la seguridad el tiempo que sea necesario”.

Ante ello, una vez que ya cuenta con su nombramiento oficial, hará cambios en toda la estructura operativa de la corporación como parte de un rediseño institucional, con el aval de la gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros.

Al presentar su estrategia de seguridad que está basada en tres ejes fundamentales, el nuevo integrante del gabinete estatal reveló que previo a asumir el cargo y tras un análisis de cada área, planteó a la mandataria una reingeniería administrativa, de ahí que personajes como el Secretario Técnico, Guadalupe Ballesteros Arellano o bien el director Operativo, Israel Daniel Rodríguez Montalbán y el director de Formación Profesional, Erick Sergio Ramírez Manzur, entre otros, serán separados del cargo.

Enfático, comentó que “antes de asumir hicimos un diagnóstico y no estamos llegando de cero, eso es importante decirlo, ya tenía conocimiento de todo lo que está pasando en la secretaría y descubrimos que hay personal operativo haciendo funciones administrativas y evidentemente esto es indebido e irregular”.

Adelantó que en la reingeniería administrativa que plantea se contempla también suprimir algunas áreas o bien fusionarlas, con el objetivo de optimizar los recursos materiales y humanos de la SSC, para lograr que se ejerzan funciones específicas por cada uno de los elementos.

“No les puedo dar un adelanto, pero en esta semana vamos a hacer varios nombramientos y las áreas sustantivas van a sufrir un cambio de titular porque tenemos que lanzar un nuevo proyecto, con cuadros nuevos, con experiencia que nos ayude a la consolidación de este proyecto.

Ramón Celaya se limitó a no calificar el trabajo de sus antecesores a quienes -dijo- “no conozco, solo de nombre”, pero “yo no vengo por seis meses o un año, vengo a comprometerme a hacer un cambio en la seguridad de los tlaxcaltecas y ofrezco una figura visible como secretario”.

En su experiencia, refirió que gran parte de los problemas al interior y exterior de las corporaciones de seguridad estatales se dan porque los secretarios son ausentes y no asumen su responsabilidad, por el contrario, la evaden; sin embargo, se comprometió a estar presente en todo momento en los sitios donde su presencia sea requerida y afrontar la toma de decisiones, en beneficio del colectivo social.

“Donde tenga que dar la cara ahí estaré, no soy una persona de oficina aunque parte de mi currículum sea la academia, mi mayor formación es operativa y ahí estaré, como cabeza visible para dar la cara y afrontar la responsabilidad de la corporación”.

“ESTOY LIMPIO”, ASEGURA CELAYA GAMBOA

En rueda de prensa, el exvicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ramón Celaya Gamboa, afirmó que “estoy limpio” y su currículum y experiencia le precede.

Y es que el nuevo titular de la SSC en Tlaxcala renunció a su cargo en el estado de Guerrero a finales de octubre de 2021, en medio de uno de los momentos más álgidos para la FGE, toda vez que el día cinco de ese mismo mes en el municipio de San Miguel Totolapan, en la región de la Tierra Caliente, fueron asesinadas 23 personas, entre ellas el alcalde Conrado Mendoza Almeda, al igual que su padre, el exalcalde Juan Mendoza Acosta y otras 21, que en su mayoría eran funcionarios del ayuntamiento.

“Mi renuncia como vicefiscal no se da por ese contexto (la masacre), no tiene relación una cosa por otra, yo salgo por una invitación para incorporar a este trabajo y hay que recordar que la fiscal general es Sandra Luz Valdovinos, quien tiene bajo su cargo la investigación de esos hechos y que yo no tuve bajo mi responsabilidad, aunque debo decir que en Guerrero yo nunca evadí los temas, a pesar de que la responsabilidad es de la fiscal y esa investigación sigue su curso y está en pie y ella debe informar porque ella es la titular de la institución, yo no era el titular y por eso no hay conexión, mi renuncia se da en un contexto profesional para integrarme como secretario de Seguridad Ciudadana en este estado”.

LOS EJES RECTORES DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Al dar a conocer su estrategia de seguridad como parte de su plan de trabajo, Ramón Celaya Gamboa delineó tres ejes: “Desarrollo y Fortalecimiento Institucional”, “Combate a la Delincuencia” y “Participación Ciudadana”.

Ante la Gobernadora el nuevo responsable de la seguridad de los tlaxcaltecas detalló que en el primer punto impulsará seis acciones específicas: consolidar a la SSC como una institución sólida que trascienda a través de varios periodos de gobierno; aplicación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica; formación y profesionalización de la Policía Estatal a través de la creación de la Academia Tlaxcalteca de Seguridad; mejorar las condiciones laborales de acuerdo con las posibilidades del presupuesto estatal; combate a la corrupción y la creación del Servicio Policial de Carrera.

El “Combate a la Delincuencia” estará basado en siete ejes de operaciones que incluirá al Centro de Mando, unidades de inteligencia, despliegue territorial basado en la inteligencia, corredores seguros, atención integral de los delitos, prevención del delito y reinserción social.

Para el eje de “Participación Ciudadana”, la SSC diseñará e impulsará programas encaminados a la reconstrucción del tejido social empezando por la transformación del espacio público; sostendrá reuniones con representantes de la iniciativa privada y universidades con el objetivo de presentar las acciones de seguridad del gobierno estatal para prevenir la violencia y la delincuencia.

Además de implementar un programa de concientización sobre la violencia de género para su atención, contará con un grupo especializado de hombres y mujeres que investigarán las cuestiones de género, aunado a cero tolerancia a la violencia contra la mujer y la corrupción.

"Siempre es importante, en cualquier estrategia de seguridad y de procuración de justicia, escuchar a los ciudadanos porque ahí es donde está el pulso, donde se ve lo que se necesita y las autoridades tenemos la obligación de ser empáticos, abiertos y fomentar la unión ciudadana”

Ramón Celaya Gamboa, titular de la SSC

