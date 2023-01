En Santa Cruz Tlaxcala, aumentan sueldo a policías aprobados

Con un aumento salarial del 35 por ciento, el alcalde de Santa Cruz Tlaxcala, David Martínez del Razo, reconoció a los elementos policiacos que han aprobado su examen de control y confianza.

Ante la presencia del encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guadalupe Ballesteros Arellano, el munícipe también entregó dos juegos de uniformes tipo comando a cada uno de los elementos de seguridad pública.

Hablar de la policía municipal, es una dirección, en principio la más solicitada y la más atacada, esto que no nos quite el sueño, nosotros hoy como municipio, pareciera broma, pero no contábamos con el equipo que hoy vamos a entregar, informó el presidente municipal.

Asimismo, indicó que el vehículo que recientemente fue asignado al municipio por parte de la gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros y de la titular del Órgano de Fiscalización Superior, María Isabel Delfina Maldonado Textle, será convertido en patrulla rosa, que se encargará de brindar atención y apoyo a mujeres violentadas.

“Nos hicieron entrega de una unidad tipo Tsuru por dos claros motivos, primero, el compromiso para entregar cuentas públicas en tiempo y forma, y, sobre todo, aprobatorias, así como cumplir de manera radical en el examen de control y confianza –a policías-“, detalló Martínez del Razo.

En el auditorio municipal, con el cuerpo policiaco presente, encabezado por el comisario Jorge Huerta Pelcastre, el alcalde mencionó que su gobierno tiene el firme compromiso de contar con oficiales ciento por ciento capacitados y con eficientes herramientas de trabajo.

Antes, recordó David Martínez, no contaban con radios, mismos que fueron adquiridos durante los primeros meses de su administración, al igual que nuevos vehículos y motocicletas para el patrullaje.

Además, resaltó que, después de terminar la primera etapa del Centro Mando y Seguridad Pública (C2), la obra de los nuevos separos ya está en marcha, para que a finales del próximo mes, la dirección pueda ocupar la nueva área.

Finalmente, el presidente municipal subrayó que: “En la historia de Santa Cruz Tlaxcala nunca se había registrado un aumento tan sustancial a los policías… para que mantengan el esfuerza que día a día hacen y motivación para los nuevos elementos a superarse”.

Anteriormente, los policías que ya habían aprobado su examen de control y confianza recibían tres mil 700 pesos quincenales, ahora ganarán cinco mil pesos neto, 10 mil al mes.

