Tradición de linchar en Tlaxcala debe extinguirse: SSC

"Ningún protocolo servirá si no contamos con la ayuda y participación real de todos los involucrados, principalmente los presidentes municipales”, sostuvo contundente el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Ramón Celaya Gamboa.

Al tiempo, sentenció que durante su gestión como responsable de la seguridad de los tlaxcaltecas no permitirá que ocurra ningún linchamiento más, aunque ello implique cargar con críticas de actores sociales a los que “les gusta ver correr sangre”.

“Tlaxcala tiene una tradición en linchamientos, triste, no debería de ser pero la tiene”, aseveró; al tiempo, refirió que quien prive de la vida a una persona, por las circunstancias que sean, se convierte en homicida y debe enfrentar a la justicia, para privilegiar el Estado de Derecho.

Ante ello, convocó a los 60 munícipes y a sus respectivos directores de Seguridad a que hagan valer su compromiso asumido el pasado 27 de enero, durante la firma del “Protocolo de Actuación Policial para Intentos de Linchamiento del Estado de Tlaxcala”.

Enfático, Celaya Gamboa aseguró que los linchamientos ocurridos en el pasado fueron consumados por la omisión de autoridades y por la carencia de un protocolo que precise la responsabilidad de cada autoridad.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala tras los hechos suscitados el pasado sábado 11 de marzo en la cabecera municipal de Zacatelco, el servidor público detalló lo que, en su consideración, fueron una serie de omisiones que pusieron en riesgo la vida de nueve personas, entre ellas cuatro menores de edad.

El intento de linchamiento en Zacatelco fue una situación delicada por muchas razones, pero sobre todo porque confluyeron varios errores cometidos por elementos de la policía municipal, pues aunque actuaron como primeros respondientes, no establecieron ningún tipo de anillo… el protocolo claramente dice que se debe evitar se agrave la situación, pero tampoco lo hicieron aun cuando tuvieron la oportunidad valiosa de sacar a los presuntos delincuentes de la zona y resguardarlos en su corporación, por eso cuando nosotros llegamos, vimos el uso de la fuerza pública como último recurso

Una omisión más que el funcionario estatal observó es que el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatelco nunca se presentó en el lugar de los hechos y solo se limitó a enviar a dos policías de la corporación, de ahí que no hubo la oportunidad de colocar los tres anillos que marca el protocolo.

Precisó que la Policía Estatal recibió un folio de emergencia del 911 en el que les refirieron que dos sujetos habían cometido un asalto a una unidad del transporte público y, en su huida, abordaron otra unidad.

Refirió que la situación se salió de control desde que la policía municipal no accionó con prontitud el protocolo, de ahí que cuando las fuerzas estatales son notificadas, un grupo de más de 500 personas ya rodeaban la unidad con la intención de linchar a los presuntos ladrones, o bien, quemarlos vivos.

Celaya Gamboa justificó el actuar de la SSC de replegar a la turba con gases lacrimógenos y disparos disuasivos, al tener conocimiento que junto a los presuntos delincuentes viajaban menores de edad, lo que se ampara en protocolos internacionales de salvaguardar la vida de infantes.

De hecho, lamentó que entre los manifestantes se encontraran personas en evidente estado de ebriedad y algunas más con olor a mariguana, quienes azuzaron al resto de personas concentradas frente a la plaza principal de Zacatelco.

Finalmente el protocolo se aplicó, hubo algunas deficiencias, claro, pero la actuación policial es perfectible y el protocolo también porque es nuevo y no existe ningún otro en otra parte del país, por eso debemos revisarlo y perfeccionarlo

Como ejemplo citó que el protocolo marca contar con equipo antimotín en una situación de este tipo, pero eso lleva al menos 40 minutos de tiempo y no era posible poner en riesgo la vida de los presuntos delincuentes y sus acompañantes, de lo contrario, al arribo de las fuerzas estatales el linchamiento pudo haberse consumado.

¿El actuar de la secretaría a su cargo fue idóneo?

“Fue el idóneo porque evitamos que quemaran vivos a los probables delincuentes y porque no hay ningún ciudadano herido… pero no fue el idóneo porque desgraciadamente estas situaciones no son deseables y tengo dos policías lesionados y una patrulla dañada”.

¿Usted ordenó los disparos al aire y lanzar gas?

“Lo ordenó el protocolo y obviamente yo iba al frente del dispositivo y teníamos que controlar la situación de forma contundente porque ya lanzaban piedras, diversos objetos y golpearon a los policías… los disparos fueron disuasivos y nunca en contra de una persona”.

¿Qué le dice a los alcaldes que firmaron este protocolo?

“Que tienen que involucrar más a la policía municipal y ayudarnos, porque en Zacatelco la corporación prácticamente estuvo ausente y desde que llegué pedí la presencia del presidente municipal para negociar con los pobladores, pero nunca se presentó el presidente municipal a apoyarnos”.

Añadió que como titular de la SSC tuvo contacto con los transportistas afectados, las supuestas víctimas del delito y con los probables delincuentes, lo que refleja que hubo diálogo y se agotaron todas las instancias, aunque ese trabajo político-social es del municipio y de la Dirección de Gobernación.

Celaya Gamboa lamentó que en Tlaxcala se pretendan normalizar los intentos de linchamiento, incluso por actores políticos que refieren que se deben al hartazgo social.

“Yo difiero y contradigo totalmente a esos actores políticos porque un linchamiento es un acto delictivo de un ciudadano que priva de la vida a otro sin ninguna causa, no hay ninguna ley, ningún reglamento y ningún uso y costumbre que justifique matar a alguien por un simple hecho de acusarlo de cometer un delito”

Ramón Celaya, Secretario de Seguridad Ciudadana

Agregó que si la policía acude a tiempo a atender este tipo de acontecimientos, se podrán evitar, pues “está demostrado que muchos de los linchamientos que se dan han sido de gente inocente”.

El pasado 27 de enero la Gobernadora encabezó la firma del “Protocolo de Actuación Policial para Intentos de Linchamiento del Estado de Tlaxcala”, signada con los 60 munícipes, cuyo objetivo es prevenir, reaccionar y atender de manera oportuna este tipo de situaciones para garantizar la seguridad y la paz social.