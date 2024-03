[Actualización] Mujeres se manifiestan por la igualdad y respeto a sus derechos; disturbios empañan la movilización del #8M

La marcha de este #8M que protagonizaron cientos de mujeres tlaxcaltecas estuvo marcada por protestas contra el gobierno y daños a diversos edificios públicos, ante la demanda de justicia, respeto a sus derechos y una vida libre de violencia en todas las modalidades.

Local Vandalizan Palacio de Justicia, MAT y ayuntamiento de Tlaxcala

El Centro Histórico fue escenario de confrontación, donde mujeres de diferentes edades y roles sociales protagonizaron disturbios que ensombrecieron la movilización que duró alrededor de cuatro horas.

El Palacio Legislativo fue el más afectado por los destrozos, seguido del Palacio de Justicia y la Secretaría de Gobernación, así como la estatua de Benito Juárez que está ubicada en la plaza que lleva su nombre. Prácticamente resultaron dañados de los tumultos que encabezaron tanto mujeres como hombres (presuntamente venidos de fuera del estado) que se sumaron a la marcha feminista.

La exigencia de justicia quedó minimizada a unos minutos de concluir la concentración masiva, cuando con el rostro cubierto y vestidas de negro y morado, varias mujeres rompieron ventanas, pintaron paredes y colocaron cartulinas con diversas consignas en la sede del Palacio Legislativo.

Mientras, la estatua a Juárez fue pintada de rosa, rojo y morado como expresión de demanda justicia, de alto a la violencia y agresiones de todo tipo contra niñas, adolescentes y mujeres.

En tanto, en los muros metálicos de Palacio de Gobierno las mujeres colocaron pancartas, hicieron pintas, hasta dieron de patadas y palos sin poder derribarlos. Este año, los muros protegieron la explanada de la sede del Poder Ejecutivo; mientras que las ventanas fueron cubiertas con hojas de madera.

Fueron más de cuatro horas de protestas, pero después de las 18:30 horas jóvenes intentaron subir y cruzar el muro metálico de Palacio de Gobierno, por lo que los policías estatales respondieron con la emisión de polvo químico de extintores. La insistencia de las manifestantes provocó que en repetidas ocasiones sufrieran molestias por la emisión de esa sustancia.

LOS TENDEDEROS

Los tendederos de denuncias que colocaron las mujeres, tanto en el kiosco del zócalo capitalino como en los muros metálicos de Palacio de Gobierno y en la fachada del Museo Miguel N. Lira, sirvieron como foco de denuncia para exhibir a presuntos violentadores.

Colocaron pancartas con los nombres y fotografías de presuntos deudores alimentarios, acosadores y violentadores de mujeres. Los nombres correspondieron a hombres de los diferentes municipios, pero también aparecieron nombres de secretarios, funcionarios, personal de organismos y presidentes municipales.

Algunas de las consignas escritas fueron: “eres un agresor”, “tú me hiciste abortar”, “eres deudor alimentario”, “él es un acosador”; “el 8 de marzo no es un día de fiesta, es de lucha y de protesta”; “a las niñas no se tocan”; “calladita no me veo más bonita”, “gobierno corrupto”.

EL DESARROLLO DE LA MARCHA

La marcha comenzó en punto de las cuatro de la tarde, hora en que los contingentes comenzaron a salir desde los dos puntos fijados: el Asta Bandera Monumental en avenida Independencia y del exmonumento a la Bandera de la avenida Guillermo Valle.

“Exigimos justicia”, fue la frase que se repitió una y otra vez por este grupo de la sociedad que portó en su mayoría una prenda o paliacate color morado y en algunos casos flores del mismo color.

Las leyendas de las pancartas decían: “vivas se las llevaron, vivas las queremos”; “el amor no grita, no pega, no mata”; “queremos ser libres porque valientes ya somos”; “nosotras resistimos”; “hay intromisión, no al hostigamiento laboral”; “no a la violencia institucional y laboral”.

“Soy la madre de la niña que no tocarás”; “alto a la violencia”; “Te cansas de oírlo, nosotras de vivirlo”, “con falda y pantalón, respétame”.

EL PRONUNCIAMIENTO DEL COLECTIVO MUJER Y UTOPÍA

El Colectivo Mujer y Utopía (CMU) acusó que durante la presente administración estatal tienen documentado 70 asesinatos de mujeres con características de tipo penal del feminicidio; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado insiste en no acreditarlos. manipulando las supuestas cifras oficiales.

La directora del colectivo, Edith Méndez Ahuactzin, reprochó que las autoridades no han cumplido con las medidas de alerta por violencia de género contra las mujeres; ha sido omiso en su obligación de llevar a cabo acciones de emergencia ante una situación de desaparición de mujeres, niñas, adolescentes, trata de personas, homicidios y violencia sexual.

“Se les olvida que son las fiscalías de los estados las responsables de hacer esta información conforme las carpetas iniciadas por estos delitos. Lo que demuestra las soluciones para la judicialización”, dijo.

También respaldó a las familias de víctimas, quienes se sumaron a la exigencia de lucha y búsqueda de justicia.

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, Edith Mendez señaló que no son integrales, pues los centros de salud y hospitales se vuelven espacios de vulnerabilidad en donde enfrentan violencia institucional. Compartió que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Tlaxcala concluyó cuatro denuncias por violencia obstétrica presentadas por mujeres pacientes atendidas en centros de salud. Tres no prosperaron.

Previo a la marcha, el CMU colocó cruces de papel con el nombre de mujeres víctimas de feminicidio, tales como Fernanda de Ixtacuixtla; Miriam, Totolac; Abigail, Tlaxcala; Karen de Calpulalpan.

LA VOZ DE LAS TRABAJADORAS DEL SINDICATO “7 DE MAYO”

Integrantes del Sindicato de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado “7 de Mayo” marcharon para pedir justicia laboral.

Una de las sindicalizadas reprochó que el gremio esté dividido y tenga una lideresa que es impuesta, por lo cual reprobó la Toma de Nota que otorgó el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

ACOMPAÑAMIENTO DE LA CEDH





Un grupo de observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ofreció acompañamiento a los asistentes a la marcha del #8M en Tlaxcala.

La ombudsperson, Jakqueline Ordoñez Brasdefer confirmó que brindaron asesoría a este grupo de la población en los casos donde fueron objeto de alguna violación a sus derechos humanos.

Agregó que la CEDH colocó tres puestos de atención, en donde ofreció asesoría, agua y espacio seguro.

EL APUNTE

