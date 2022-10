Admite secretario de Gobierno crisis en materia de seguridad

Al admitir que los hechos delictivos vividos en los primeros días de octubre representan una de las jornadas más difíciles en materia de seguridad en Tlaxcala, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, afirmó que todos los sucesos ya son investigados para capturar a los responsables.





Refirió que la combinación de ingesta de bebidas embriagantes y armas de fuego ha resultado letal, de ahí la necesidad de continuar con la coordinación entre los tres niveles de gobierno para prevenir y combatir los delitos que se presenten.





El funcionario detalló que el pasado fin de semana la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) brindó apoyo en 19 eventos masivos con motivo de ferias patronales y bailes populares, en los que a pesar de no haber robo de vehículos, se presentaron hechos más violentos al ser hallados tres cuerpos sin vida, dos en Texoloc y uno más en Nopalucan, los cuales -adelantó- no tienen relación, aunque cuentan como común denominador el llamado "tiro de gracia".





Comentó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) trabaja en la investigación para determinar el móvil de estos delitos registrados el fin de semana y adelantó que harán una revisión a los bares para verificar las medidas de seguridad que están aplicando, derivado del atentado registrado en contra de dos al exterior de un establecimiento denominado “La Frontera”, en Chiautempan, con saldo de tres heridos.





A las investigaciones se suma el caso de un hombre hallado sin vida al interior de un domicilio ubicado sobre el Libramiento Álvaro Obregón, en territorio de la comunidad de Tepatlaxco, municipio de Tlaxco.





José Alberto A., de 43 años de edad, de oficio mecánico y originario de esa demarcación, fue localizado sin vida y presentaba una herida en el tórax que le provocó la pérdida de demasiada sangre, lo que ocasionó el deceso.





ACREDITACIÓN POLICIAL, SIGUE SIENDO UN PENDIENTE





Al concluir el plazo para que los municipios cumplieran con la certificación de sus elementos policiales, González Hernández informó que los últimos reportes entregados a la Segob muestran un porcentaje bajo en la aprobación de los exámenes de control y confianza.





Apuntó que, aunque la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública no ha remitido el informe final de acreditación de los elementos de seguridad de los municipios, ya valoran que acciones procederán, debido a que no solo los operativos no están certificados, sino también los directores de seguridad.





“Hemos estado pidiendo más compromiso de los alcaldes y ofrecido todas las facilidades para que puedan avanzar en este tema que, es un señalamiento que nos hace el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública”, enfatizó.