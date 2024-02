Admiten exaspirantes al Senado precandidaturas de Morena para Álvarez Lima y Rivera Rivera

Ante la designación de José Antonio Álvarez Lima y Ana Lilia Rivera Rivera en la primera y segunda fórmula al Senado de la República por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los exaspirantes Sergio González Hernández, Alfonso Sánchez García y Raymundo Vázquez Conchas aseguraron que respetarán las decisiones emitidas por el partido, de ahí que no impugnarán.

Asimismo, aseguraron que se sumarán al trabajo de la precandidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la construcción del Plan C y del llamado “segundo piso de la Cuarta Transformación”, pero cada uno desde su trinchera.

Entrevistados por separado, coincidieron en que ahora vienen diferentes proyectos para ellos, pero siempre al lado de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT), respectivamente, o con la coalición que encabezan ambos institutos políticos junto con el Partido Verde Ecologista de México.

El exsecretario de Infraestructura estatal, Alfonso Sánchez García, manifestó que respetará los resultados del partido y esperará la decisión del mismo para ver qué viene, pero de entrada apoyarán el proyecto de la precandidata y esperarán a ver cómo se dan las cosas, pues no sabe si lo vayan a buscar desde las fórmulas del Senado.

Por su parte, Raymundo Vázquez Conchas aseguró que respeta los resultados y no tiene nada qué cuestionarle al partido que le dio la oportunidad de participar, de ahí que se mantendrá firme, se sumará y trabajará en función de las decisiones del partido, pues deben estar unidos, sumados y, si los favorece o no, no importa.

Empero, puntualizó que trabajará a favor de la ciudadanía y lo hará desde la trinchera que le toque, pero si sale beneficiado continuará hasta donde le alcance la vida, pues hace años buscó otros puestos de elección popular y “donde quiera que esté ahí estaré para buscar las alternativas, pues aquí no se terminan

A su vez, el exsecretario de Gobierno del Estado, Sergio González Hernández, reconoció que con esto termina la incertidumbre, pero lo anunciado por el partido es algo que ya se comentaba y era parte de los acuerdos en la mesa política nacional de la colación Seguiremos Haciendo Historia, y los resultados quedan para quienes competirán por Morena, de ahí que de su parte no hay posición contraria y caminará de la mano del movimiento.

“No todo se circunscribe a la designación a la candidatura, entonces no hay comentario para decir que iremos en contra de la decisión, sino que la acompañamos y trabajaremos en el marco de Morena, y aunque tardaron en designar las fórmulas y no se apegaron a la convocatoria, fue parte del movimiento en el ajedrez político. Seguiremos con trabajo, pues hay diálogo en la mesa nacional, así que podríamos caminar por otra ruta”, explicó.

La noche del pasado jueves, la Comisión Nacional de Encuestas y la dirigencia nacional de Morena dieron a conocer la designación de las fórmulas al Senado