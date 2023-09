Una tlaxcalteca presidirá el Senado de la República

Tras su ratificación, la senadora por Tlaxcala del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ana Lilia Rivera Rivera, se convirtió en la primera tlaxcalteca en la historia en presidir el Senado de la República, por lo cual ofreció a la oposición diálogo y alcanzar acuerdos, pues eso ha sido un distintivo que la ha acompañado durante su instancia en esa soberanía.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, sostuvo que ser una mujer del pueblo, humilde y estudiosa la ha llevado a ser una digna representante del estado por primera vez en la historia al frente de uno de los Poderes más grandes de la nación, pues Tlaxcala es cuna de la nación y los tlaxcaltecas son una raza guerrera y donde haya uno habrá un líder y un corazón, “por eso hoy represento todos los años de olvido e indiferencia, a la grandeza de nuestra raza y pondré todo lo que esté en mis manos para dejar en alto el nombre de la entidad”.

Asimismo, señaló sentirse muy contenta y satisfecha de darle al estado que tanto quiere y al que defiende en todas partes donde tiene un espacio de voz, la oportunidad de dignificar su historia, cultura y grandeza histórica, la cual ha sido demeritada producto de una alianza estratégica hecha hace 500 años y que la narrativa del México moderno no ha perdonado.

Visiblemente contenta y feliz por su designación, recordó que han sido ya cinco años trabajando en el Senado, en donde le tocó presidir la comisión de estudios legislativos, la cual le dio la oportunidad de trabajar en comisiones con la oposición más de 50 reformas constitucionales muy importantes para el país, con lo que ha tenido acercamiento prácticamente con todos los liderazgos de los grupos parlamentarios, de ahí que aprendió a hacer una política en la que lo que prive el diálogo y la construcción de ideas.

Me enseñaron a escuchar, respetar y eso me ha permitido tener de la oposición el respeto, mismo que les he dado porque soy una persona con la que se pueden construir caminos, quien escucha y que, además, estudia y entiende claramente cuando hay una propuesta que vale la pena retomar, discutir y dialogar, manifestó.

En este sentido, ofreció una representación institucional de respeto a todos, así como generar, dentro de las diversas formas de pensar, lo que más convenga a la nación, pues mantiene una relación muy buena con todos los grupos parlamentarios, con quienes durante cuatro años construyó más de 600 dictámenes y más de 50 reformas a la Constitución, además de haber sido vicepresidenta de la mesa directiva y recientemente también de la Comisión Permanente, lo que le ha permitido vincularse más y generar hacia la oposición confianza, que es que en lo que en estos momentos es difícil de construir.

QUIÉN ES ANA LILIA RIVERA

En palabras de la misma Rivera Rivera, se describe como una mujer sencilla, que nació en una comunidad rural de Calpulalpan un 14 de febrero de 1973 y que se formó durante muchos años bajo el cobijo de una familia, la cual le enseñó principios, valores, respeto al prójimo y amor a Dios.

Explicó que desde muy temprana edad estuvo cercana a injusticias con la gente más vulnerable y necesitada, lo que la llevó a tener dentro de su corazón una llama encendida en contra de la injusticia, la pobreza y desigualdad.

Mas adelante, recordó, en 1997, conoció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y tuvo la primera coincidencia en la necesidad de transformar la vida pública de México, profundizar la democracia y generar condiciones de igualdad para todos, porque este país es muy rico para que haya una desigualdad tan brutal.

A pesar de los grandes esfuerzos que hemos hecho, México sigue siendo un país de desigualdad. Después de coincidir con él (Andrés Manuel López Obrador) y tener una visión de la nación y mi estado, eso me hizo entender que era necesario impulsar una revolución pacífica y que los ciudadanos acepten que nada pasaría si no se involucran en la vida en pública, para que la política sea de todos y no solo de los políticos; que sean parte de la solución y no de los problemas, expresó.

De igual forma, contó que llegó al Senado con el movimiento con el que coincide plenamente, pues es una mujer que siempre ha tenido una ideología clara, que se ha formado en la izquierda y nunca ha militado en la derecha, pues siempre su idea ha sido la justicia, acabar con la corrupción, privilegios y abusos de las oligarquías que han hecho tanto daño a México, lo cual la llevó a ser dirigente nacional y estatal de Morena.

LA VOTACIÓN

En votación interna en el marco de la Onceava Reunión Plenaria, la senadora Freyda Marybel Villegas Canché consiguió 26 votos a favor, mientras que Bertha Alicia Caraveo dos votos y Ana Lilia Rivera logró 32 votos, los cuales le dieron el triunfo.

Su presidencia comprenderá del uno de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, donde comprenderá dos periodos ordinarios de sesiones.

“Vengo del esfuerzo, la lucha y sacrificio. A mí nunca nada me han regalado, todos los espacios que he ganado has nacido a puro pulmón y eso es la mayor satisfacción que tengo hoy de representar a mi estado”.

Ana Lilia Rivera Rivera, Senadora