Destaca tlaxcalteca al asumir vicepresidencia en el Senado de la República

Una mujer tlaxcalteca logró posicionarse en las altas esferas del poder político nacional al ser electa vicepresidenta del Senado de la República.

Se trata de la legisladora Ana Lilia Rivera Rivera, quien a partir de hoy y durante el año siguiente se desempeñará como la segunda de a bordo en la Mesa Directiva de la Cámara Alta, que presidirá el poblano Alejandro Armenta Mier.

La elección del órgano directivo de la Cámara Alta se dio en medio de un debate a lo largo de la tarde y noche de ayer, hasta que los integrantes lograron acuerdos.

Fue así que a la par de elegir al presidente, la tlaxcalteca Ana Lilia Rivera fue elegida para la vicepresidencia de la Mesa Directiva del Senado.

La política originaria de Calpulalpan, quien en antaño fue diputada local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el año pasado buscó ser candidata a la gubernatura de Tlaxcala, nominación que le ganó la hoy mandataria Lorena Cuéllar Cisneros, es considerada una de las más férrea y radical defensora de las políticas e ideales del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y aunque su presencia en la política local es mínima, al enfrentar claras diferencias con la actual titular del Poder Ejecutivo, a quien no reconoce como auténtica morenista, a nivel nacional su trabajo ha tomado presencia.

Al asumir la vicepresidencia, las bases del partido Morena en Tlaxcala felicitaron a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera por haber sido electa vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Senado de la República.





Nos sentimos congratulados y bien representados por su trabajo y compromiso con el pueblo de México. Estamos seguros de que seguirá dando su mayor esfuerzo para poner en alto el nombre de Tlaxcala, siempre congruente con los ideales de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, afirmaron mediante una felicitación que hicieron pública.

No obstante, también ha habido críticas, entre ellas las de su propia compañera senadora, Lilly Télez, del Partido Acción Nacional (PAN), al denunciar que la senadora Ana Lilia Rivera será vicepresidenta del Senado. Es quien declaró en tribuna que se sentía orgullosa de que el senado sea oficialía de partes del presidente AMLO. No solo es servilismo e ignorancia propia de súbditos, también es la torpeza de anunciarlo, expuso.

Ana Lilia Rivera fue electa en 2018 bajo el principio de mayoría relativa, en fórmula con el senadora José Antonio Álvarez Lima y actualmente es presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y miembro de las comisiones de Justicia, Cultura, Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

