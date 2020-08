Afinan las estrategias para clases; hoy, consejos técnicos

La estrategia de la educación a distancia que tendrá la entidad para el ciclo escolar 2020-2021 será perfeccionada a partir de hoy y hasta el 21 de agosto dentro del Consejo Técnico Escolar, donde, en línea, participarán los docentes que están frente a grupo en el nivel básico, estableció el secretario de Educación Pública del Estado (Sepe) y director de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Uset), Florentino Domínguez Ordóñez.

De acuerdo con los datos oficiales, son 22 mil 180 mentores de educación inicial, inicial indígena, preescolar Uset y Sepe, educación preescolar indígena, primaria Uset y Sepe, primaria albergues, primaria indígena, segundaria general, secundaria técnica, telesecundaria Uset y Sepe, educación especial Uset-Sepe, educación extraescolar, preescolar particular, primaria participar, telesecundaria particular y secundaria particular.

Tras reconocer la vocación de servicio de los docentes para que el derecho a la educación de los menores no se interrumpa, Florentino Domínguez especificó que a lo largo de cinco días abordarán los temas de la estrategia de enseñanza-aprendizaje, la reflexión del comienzo a distancia del ciclo escolar, la tarea de docentes, directores y supervisores en la educación a distancia, el plan de acción para las primeras semanas de clases, las orientaciones para apoyar el estudio en casa y la prevención y sana distancia en los días de la entrega de los libros de texto gratuitos.

El titular de la Sepe informó que en esta fase de CTE también abordarán el avance del proceso de inscripciones y reinscripciones y el seguimiento a los alumnos en posibles casos de deserción escolar.

Son cinco días que vamos a estar trabajando intensamente en todos los consejos técnicos, ahí vamos a ver un intercambio de experiencias entre los maestros, veamos cuáles son los mejores mecanismos para atender la educación a distancia. Recordemos que cada maestro tiene la libertad para diseñar trajes a la medida en función del contexto donde viven y se mueven sus alumnos.

Señaló que a lo largo de la semana del 17 al 21 de agosto sesionarán mil 742 consejos técnicos escolares, que corresponden a las dos mil 154 escuelas de nivel básico.

Donde son escuelas pequeñas se unen con otras para hacer los consejos técnicos, así ha sido la práctica.

Posteriormente, aclaró que las clases de televisión y los libros de texto no excluyen el uso de computadoras, celulares, plataformas y grupos de WhatsApp, pues a finales del curso escolar pasado los alumnos recibieron una cuenta de correo electrónico al igual que los maestros.

Agregó que en este proceso de organización previo al arranque del ciclo escolar tiene el apoyo del SNTE Sección 55 y 31.

5 días durará el Consejo Técnico Escolar, será del 17 al 21 de agosto.

2,154 escuelas de educación básica sesionarán esta semana.

1,742 consejos técnicos escolares abordarán el regreso a clases.

