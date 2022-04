Agencia católica de noticias recuerda a San Miguel del Milagro

La Agencia Católica de Noticias (Catholic News Agency) destinó un espacio en su sitio para hablar de la aparición de San Miguel Arcángel ocurrida en 1631 en el municipio de Nativitas.

El artículo firmado por David Ramos relata que San Miguel Arcángel se apareció por primera vez a Diego Lázaro de San Francisco, un joven converso de unos 17 años de edad, y que fue la primera de las tres que el arcángel le hizo ese año.

Ahora hay un santuario en el sitio, en el pueblo de San Miguel del Milagro, a unas 12 millas al suroeste de la ciudad de Tlaxcala y según la tradición, San Miguel Arcángel se le apareció a Diego mientras participaba en una procesión por la fiesta de San Marcos dice el sitio de internet.

Indica que en el encuentro el arcángel solicitó decirle al pueblo que entre los dos cerros había un manantial con agua milagrosa, y al no obedecer fue castigado con una fiebre mortal en sus entrañas.

La agencia señala que el arcángel nuevamente se apareció en la noche del siete de mayo, lo sanó y lo llevó al lugar donde se levantaría el santuario, y que el 13 de noviembre otra vez se apareció el arcángel.

Entonces, dice, el joven recogió agua del manantial y se la llevó al obispo local, quien la distribuyó entre algunos enfermos.

Según la tradición, los que bebían del agua se curaban. Años más tarde, el Beato Juan de Palafox y Mendoza, quien fuera Obispo de Tlaxcala, mandó construir el actual Santuario de San Miguel Arcángel.

