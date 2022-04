Ana Laura salió de compras y no regresó a casa; dos días antes celebró su cumpleaños

El lunes cuatro de abril Ana Laura López Loaiza salió de su natal Hermenegildo Galeana, comunidad rural perteneciente a Huamantla, con destino al municipio de Apizaco para hacer unas compras, pero ya no regresó a casa.

Local !Viva se la llevaron, viva la queremos! Familiares demandan localizar a Ana Laura

Desde entonces sus familiares la han buscado intensamente y este lunes 25 de abril protestaron en la capital tlaxcalteca para exigirle a las autoridades agilizar su búsqueda.

El caso ya está en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dependencia que en voz de su titular, Ernestina Carro Roldán, afirma que hay avances en la investigación, pero por la secrecía del caso no puede darlos a conocer.

En rueda de prensa la Procuraduria del Estdo dio detalles del caso Ana Laura / César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

ANTES DE DESAPARECER CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS

Ana Laura tiene los estudios básicos y dos días antes de desaparecer (el sábado dos de abril), celebró su cumpleaños número 23 con su familia.

La joven estaba de visita en su hogar ya que trabaja como empleada doméstica en un domicilio de la Ciudad de México y cada dos semanas regresa por un par de días.

De acuerdo con su padre, Faustino López, su hija avisó que iba de compras a la ciudad de Apizaco. Fue así que tomó un transporte público que la dejó en la comunidad de Nicolás Bravo, donde abordó otra unidad del servicio colectivo que la dejó en la zona centro de San Cosme Xaloztoc.

De hecho, videos en poder de los familiares obtenidos de una papelería cercana a la cabecera municipal, evidencian que Ana Laura fue vista por última vez en esa demarcación.

ALCANZÓ A MANDAR UNOS MENSAJES

Antes de desaparecer, Ana Laura envió unos mensajes vía WhatsApp entre las 16:37 a las 16:48 horas a una de sus hermanas, en los que le informa que dos sujetos la van siguiendo y uno de ellos se le hace conocido como originario de Toluca de Guadalupe, Terrenate, pero no logra ubicarlos a plenitud.

Local FEPDNL y CEBP, únicas instancias facultadas para emitir boletines oficiales de búsqueda de personas

Nosotros mismos empezamos la búsqueda, no es posible que nosotros tenemos esa información y la procuraduría no, se supone que ellos tienen más acceso a esas cosas, pero no están siguiendo todas las líneas de investigación, reprochó Martín Reyes, cuñado de la desaparecida.

La familia de Ana Laura reportó su desaparición el miércoles seis de abril y fue así que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas emitió un boletín de búsqueda con la fotografía y señas particulares de la joven.

Familiares de Ana Laura López Loaiza protestaron este lunes frente a Palacio de Gobierno y bloquearon por varios minutos calles de la capital para exigir ser atendidos / Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

PROTESTAN ANTE INDIFERENCIA

Al acusar que dos semanas después de la desaparición no existía ningún avance, la familia López Loaiza, junto con decenas de personas originarias de Hermenegildo Galeana, Huamantla, arribaron este lunes 25 de abril para protestar frente a Palacio de Gobierno y bloquearon de manera intermitente las principales calles de la ciudad capital.

Policiaca Aprehenden a dos por menor desaparecido

La protesta también tuvo el apoyo de integrantes de colectivos feministas que lanzaron consignas como: viva se la llevaron… viva la queremos”; “Somos la voz de Ana Laura”; “No estamos todas”; “Ni una menos, regresa a casa”; “Todos somos Ana Laura”; “Que ser mujer no nos cueste la vida, entre otras.

De paso reprocharon que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros no los haya atendido, pese a ser una legítima petición ante la ola de inseguridad en la que está envuelta la entidad tlaxcalteca, así como al alcalde de Huamantla, Salvador Santos Cedillo, por negarse a recibirlos para pedirle apoyo y preferir organizar un evento para el cantante Carlos Rivera en las principales del Pueblo Mágico.

HAY AVANCES EN INVESTIGACIÓN: PGJE

En conferencia de prensa y tras las medidas de presión, la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE), Ernestina Carro Roldán, presentó a los familiares de la mujer desaparecida un informe en torno a la carpeta de investigación que el Ministerio Público integra para lograr su pronta localización.

Local Apoyan colectivos para disminuir desapariciones

Acompañada del titular de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas y no Localizadas, Francisco Torres Pérez; de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tlaxcala, Jakqueline Ordoñez Brasdefer y del director de Gobernación, Mario Cervantes Hernández, así como de familiares de la joven, mencionó que el día 6 de abril se inició la carpeta de investigación por este caso.

Precisó que de inmediato se activó el Protocolo Alba para la búsqueda inmediata y a la fecha las investigaciones no se han detenido bajo ninguna circunstancia.

Asimismo, destacó que a los padres de familia se les mantiene informados puntualmente del estado que guarda la investigación respecto a la persona desaparecida y aunque se tiene un avance de las pesquisas, por el sigilo de las indagaciones no se pueden dar mayores datos.

A pregunta expresa, Carro Roldán refirió que en esta búsqueda la finalidad de la Fiscalía de Personas Desaparecidas es encontrarla con vida, por ello policías de investigación y peritos realizan un trabajo científico que conlleve a su ubicación.

Mientras tanto, familiares de la joven reconocieron que el informe los deja más tranquilos y esperarán los resultados conforme las investigaciones se vayan desarrollando.

Local Reforzará la PGJE acciones por casos de desaparición

Tenemos la esperanza de que Ana Laura está viva y estamos poniendo toda la confianza en las autoridades y en Dios para encontrarla, expresó una de sus hermanas.

Ana Laura López Loaiza nació en 1999, tiene 23 años, tiene cabello negro, lacio y largo a media espalda, mide 1.69 metros, pesa 60 kilogramos y es de tez morena. Como seña particular tiene un tatuaje de una mariposa a tinta negra en el antebrazo derecho.

