“Alerta de género tiene deficiencias”: activistas

El pasado 18 de agosto fue declarada la Alerta de Violencia de Género para eliminar las agresiones contra las mujeres, pero esta implementación tiene serias deficiencias en la planeación de la metodología, coincidieron activistas y expertos en la materia.

Local Impunes, feminicidios de Tlaxcala: activista

En el conversatorio “Retos y Realidades sobre la Alerta de Violencia de Género en Tlaxcala” organizado por la Red de Abogadas Feministas de Tlaxcala, la activista y catedrática Rosario Texis, presidenta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, coincidió en que hace falta cambiar las estrategias tradicionales que han prevalecido, generar grupos de trabajo con personas expertas y evidenció que, hasta el momento, no saben quién hará las recomendaciones emitidas desde la Alerta de Género.

La Alerta no estuvo bien instalada, no tiene argumentos jurídicos fuertes, cuando se declaró respondió a una cuestión política y otros aspectos, pedimos que involucre a varios delitos como la desaparición forzada, trata de personas con fines de explotación sexual, violencia sexual, embarazo infantil y adolescente, entre otros tipos de violencia de género.

Refirió que hay varios retos para el gobierno, pues no han destinado recursos para abortar este tema, las capacitaciones han sido muy precarias, la sensibilización ha sido baja, no existen áreas de atención especializadas para atender la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, a excepción de la Secretaría de Salud.

Externó que otros temas pendientes son la despenalización del aborto, la alerta Amber y Ámbar y la burocratización en el sistema de justicia.

Además, Oscar Montiel Torres, catedrático e investigador en trata de personas, precisó que un aspecto “oscuro” es que las alertas generalmente son conformadas por personas que llegan por acuerdos políticos, quienes no tienen un buen desempeño ante la falta de preparación y conocimiento; mientras que la participación de académicos es de manera honorifica, lo que impide la conformación de investigaciones.

Local Contextos sociales normalizan violencia: Ixchel Yglesias González

Puntualizó que muchos funcionarios tienen mentalidad misógina y hace falta cambiar las masculinidades. Además, indicó que la declaratoria en Tlaxcala no cumple con el fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual, fenómeno que ha caracterizado al estado a nivel internacional.

En vísperas de los primeros 100 días de la Alerta de Género en Tlaxcala la primera recomendación será una reestructuración y una política clara para construir nuevos escenarios para las mujeres.

