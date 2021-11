Impunes, feminicidios de Tlaxcala: activista

El 21 de abril pasado y luego de permanecer varios días internada en el Hospital Regional de Tzompantepec, Ofelia Romano perdió la vida.

Días antes, el 13 de abril, fue atacada con un machete y un martillo por Leonardo N., su pareja sentimental y presunto responsable de su feminicidio, quien la lastimó a tal grado que su cuerpo no resistió y, pese a las intervenciones médicas, colapsó.

Ofelia ya había denunciado a su presunto feminicida por violencia familiar y no era el único señalamiento que pesaba en su contra, ya que alguien también lo había denunciado por el mismo delito. Las autoridades no hicieron nada.

Este jueves 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer / César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

El atroz crimen tuvo lugar en la colonia Ferrocarrilera, en el municipio de Apizaco, donde tenía residencia Ofelia y sitio en el que su hijo de 17 años, quien quedó en la orfandad, también fue atacado por Leonardo N., su padre. Tras la agresión, la Procuraduría General de Justicia del Estado ejerció acción penal en contra de Leonardo N. por el delito de feminicidio en grado de tentativa y lesiones calificadas en victimización de su pareja y su hijo, respectivamente. El imputado todavía espera obtener una sentencia.

Su feminicidio es uno de los 31 contabilizados por el Colectivo Mujer y Utopía, A. C. en lo que va del año, y que aparentemente siguen en la impunidad al no existir una sentencia condenatoria en contra de su agresor.

De acuerdo con Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía, de 2019 a la fecha solo hay tres sentencias condenatorias por el delito de feminicidio, pero no existe información de nuevos fallos durante el año pasado y lo que va de este 2021.

Las carpetas de investigación que siguen abriendo son un número menor, una gran diferencia con los casos que documentamos, lamentó.

En entrevista, la activista también reprobó que además de la impunidad que hay en Tlaxcala para castigar a los feminicidas, las autoridades no apliquen de manera correcta la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito Para Tlaxcala y que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no funcione.

No brinda la atención psicológica y no da acompañamiento a las familias de víctimas de feminicidios, como lo son hijos o hijas, y es por ello que muchas familias abandonan los casos porque es cansado dar seguimiento y no recibir información sobre el avance de la denuncia. Hay familias que ni siquiera tienen acceso a una copia simple de la carpeta de investigación, explicó.

FEMINICIDIOS VAN EN AUMENTO

Este jueves 25 de noviembre es conmemorado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la intención es sumar a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a coordinar actividades para combatir ese flagelo social.

Méndez Ahuactzin comentó que desde el 2015 en Tlaxcala existe una tendencia de incremento en el número de casos de feminicidios, pues cada año se conocen más, aunque dijo que el gran problema es que las autoridades no los acreditan como tal, sino que los registran como homicidios dolosos o culposos, y hasta suicidios.

El año pasado cerramos con una documentación de 31 casos de posibles feminicidios y, en lo que va de este 2021, con corte al mes de octubre (10 meses), hemos registrado 31 casos, contó.

VIOLENCIA FAMILIAR, EL ORIGEN

La directora del Colectivo Mujer y Utopía indicó que en la mayoría de los feminicidios ocurridos en Tlaxcala hay antecedentes de violencia familiar y que las agresiones van en aumento hasta llegar a la muerte de la mujer. Explicó que existen varios feminicidios relacionados con la violencia familiar y en donde las víctimas ya habían presentado denuncias por esa situación en contra de su agresor.

Hay casos que presentan muchas denuncias por lesiones, pero en Tlaxcala no son investigados como feminicidio en grado de tentativa que incluya protocolos de protección a la víctima para evitar que desencadene en su muerte, señaló.

Añadió que otro problema sigue siendo la aplicación del marco normativo, pues las autoridades no aplican de manera adecuada los protocolos y modelos que existen, y entonces no llega ni siquiera una sanción que es una forma de reparación del daño a las víctimas. Dijo que tampoco hay atención y apoyo para las familias -que normalmente abandonan el proceso- y mucho para los hijos e hijas que quedan en la orfandad, casi siempre al cuidado de sus hermanos mayores o de los padres de la mujer asesinada.

AUTORIDADES NO INFORMAN

Por otro lado, la activista señaló que en Tlaxcala la única forma de conocer los delitos, sobre todo los que tienen que ver con los feminicidios, es por medio de los reportes que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues autoridades estatales son opacas al respecto.

Sabemos que hay denuncias o llamadas, pero no nos informan cuántos casos son judicializados, cuántos llegan a sentencias favorables para las mujeres. Cuando no son judicializados se coloca en mayor riesgo a las mujeres porque se minimizan, no se les da seguimiento, la atención no es la adecuada y desisten del proceso, finalizó.

