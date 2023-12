Alertan a Reyes Magos para que no caigan en extorsiones

Faltan pocos días para que lleguen los Reyes Magos a los hogares tlaxcaltecas y para que la fecha no sea afectada, diversas corporaciones de Seguridad emitieron una alerta para evitar caer en fraudes y extorsiones.

Local Tiene San Pedro Tlalcuapan, Chiautempan el nacimiento “más pequeño del mundo”

La campaña busca que los juguetes lleguen a tiempo a todos los niños y pasen un feliz día el próximo seis de enero, de ahí que compartieron medidas de prevención para no caer en algún delito.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Durante la compra de juguetes, pidieron a los Reyes Magos que adquieren productos en línea que verifiquen la autenticidad de los sitios de venta, pues muchos comercios virtuales ofrecen atractivos precios, pero no son reales y al no tener una tienda física no pueden reclamar o solicitar la devolución de su dinero.

Municipios Inconclusa, la restauración de parroquia en Santa Cruz Tlaxcala

Otra recomendación es proteger la información personal y bancaria durante la compra de juguetes, evitar brindar datos vía telefónica o en páginas electrónicas, tampoco perder de vista las tarjetas al emitir pagos.

Lee más: ➡️

Respecto a las llamadas de extorsión pidieron a la población colgar inmediatamente y no brindar información o realizar depósitos y, aunque no hayan sido víctimas de algún robo, los invitaron a denunciar el número telefónico para ingresarlo a la base de datos.





Además, pusieron a disposición los números de emergencia 911 y 089 para reportar y denunciar las extorsiones y fraudes que ocurren con mayor frecuencia en la época decembrina.





En esta campaña participa la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, Coordinación Nacional Antisecuestro y el Gobierno de México.

Los detalles: ➡️

En las acciones integran un código QR para detectar la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, esto para evitar que este delito ocurra y conozcan a que lugar acudir en caso de ser necesario.