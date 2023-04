Ambiente y salud, carreras del futuro: investigador en educación

Actualmente las carreras universitarias que tienen mayor proyección son las relacionadas con el término STEM, que implica la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, de ahí que las licenciaturas relacionadas con estas áreas son las que tendrán mayor proyección, explicó César Sánchez Olavarría, coordinador del Doctorado en Investigación Educativa en el Centro de Investigación Educativa de la Autónoma de Tlaxcala (UATx).

Agregó que la contaminación, al ser una problemática presente en diversos rubros y que ha sido visibilizada en mayor medida, las profesiones enfocadas en el impacto ambiental también están despegando y al combinarlas con el uso de tecnologías para atender el fenómeno, serán las que estarán en auge.

Añadió que a los programas de tecnología y ambiente se suman las licenciaturas en el área de la salud, pero sus especialidades deben estar enlazadas con los dos rubros mencionados porque llevan un mismo sentido y deben ser programas híbridos para complementar las profesiones.

Explicó que un médico debe conocer los avances tecnológicos y las implicaciones de la contaminación en las personas para brindar una profesión integral, entonces debe contar con preparación en diversas áreas y no solo en su licenciatura y especialidad, pues hoy se apuesta por las carreras híbridas.

Sánchez Olavarría aclaró que no necesariamente se trata de estudiar dos o más licenciaturas, más bien deben empaparse en otro programa de estudio, lo cual dependerá de las capacidades de una persona, pero no recomendó quedarse con solo un curso, más bien podrían optar por un diplomado y mantener actualizándose para seguir en el rubro de carreras híbridas.

Reconoció que actualmente los jóvenes egresan de las universidades con una especialidad, pero cada día los empleadores solicitarán que puedan desarrollar más aspectos, además de contar con la flexibilidad para seguir aprendiendo y no ser conformistas.

Por lo tanto, los profesionistas deben tener la capacidad de “aprender a aprender, aprendiendo”, es decir, de seguir adquiriendo conocimientos mientras se desarrollan laboralmente porque deben seguir preparándose en cualquier carrera para no quedarse estancados, pues ya no solo son los médicos o docentes los que siguen estudiando y actualizándose.

Precisó que en el estado, las autoridades educativas pueden ser brillantes y tener propuestas interesantes, pero lo interesante es como aterrizar todos los proyectos y hacer que lleguen a las aulas, porque es en ese espacio dónde ocurren todos los cambios y que los estudiantes sean conscientes de que necesitan una preparación más completa, solo así funcionarán todas las estrategias planteadas.

El especialista en educación acotó que pueden plantear muchas ideas interesantes, pero al faltar elementos para ejecutarlas, la idea inicial comenzará a tener muchas barreras, aunque podrán resolver algunas, otras no continuarán y no podrán cumplir el objetivo inicial.

PROGRAMAS EDUCATIVOS HAN EVOLUCIONADO

El coordinador del Doctorado en Investigación Educativa precisó que no existen licenciaturas que estén obsoletas, pero registran planes de estudio tradicionales, como Derecho, carrera que ha evolucionado a través de los años y se ha adaptado al nuevo contexto derivado de los diversos fenómenos presentes, como el Tratado de Libre Comercio y la apertura de fronteras, entre otros aspectos, entonces los abogados deben adquirir otras capacidades para laborar.

Puntualizó que las carreras tradicionales deben evolucionar o desaparecer. Ahora los profesionistas necesitan un alto nivel de estudios porque la tecnología esta sustituyendo a obreros en empresas como Audi, donde cuentan con su unidad de producción sistematizada y solo una persona es la encargada de verificar que todo funcione bien, pero esto implica pérdida de empleo para muchas personas, principalmente quienes no están capacitadas y no son competentes.

Indicó que a muchos empleadores les resulta conveniente contratar como obreros a personas que cuentan con títulos universitarios porque tienen la capacidad y conocimientos para desempeñar otras funciones, por el contrario, quien no estudió no puede desempeñar otras labores, de ahí vienen el desplazamiento de la mano de obra y posteriormente el desempleo.

César Sánchez compartió que en una de sus investigaciones sobre la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, inicialmente la carrera era periodismo, la cual no desapareció, pero tuvo que modificar su programa de estudio.

Antes no había reporteros, las personas que trabajaban en el área eran empíricos, entonces surgió la necesidad de formación y comenzó el periodismo, pero llegó un momento en que se quedó corto y requerían abarcar más ramas, entonces evolucionó a ciencias de la comunicación, aun existe periodismo, pero las universidades ya no lo ofrecen así, lo que aparece en sus convocatorias es ciencias de la comunicación con alguna especialidad, esto ocurrió con otras carreras que derivaron de temas emergentes porque si no evolucionan deben desaparecer

Finalmente, dijo que la oferta y el panorama de los universitarios es más amplio, lo que permite que abran su perspectiva, cambien su forma de pensar y tener otras aspiraciones, pues solo estudiar la primaria, secundaria o preparatoria hace que se estanquen e incremente la brecha entre pobreza, clase media, baja y alta.

AUGE

