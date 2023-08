Analizará Comisión Permanente los señalamientos de Miguel Ángel Covarrubias

Para amonestar, apercibir o sancionar al diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes por sus declaraciones sobre el proceso de dictaminación de cuentas públicas, serán las presidentas de la Comisión Permanente o de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, Maribel León Cruz y Marcela González Castillo, respectivamente, las encargadas de darle seguimiento, indicó el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Jaciel González Herrera.

En entrevista, manifestó fueron repudiadas las declaraciones vertidas por Covarrubias Cervantes sobre que la calificación de las cuentas se trató de un tema político, porque desde antes ya se hacía y es una facultad y responsabilidad del Congreso, pues pretende defender la cuenta pública de Texoloc al corresponder a intereses de un familiar, por eso es importante que la autoridad legislativa realice un análisis de su intervención y se realice lo conducente.

En la ley orgánica del Congreso está establecido que los diputados no pueden interceder en favor fa miliares directos, concubinos o parejas, por eso es errónea la participación del al no acatar la ley, pero yo iría más allá, pues considero que no es válido que pretenda descalificar el trabajo de los demás y del Órgano de Fiscalización Superior, pues el trabajo ha sido realizado por expertos y no es cosa menor ni sencilla, recalcó.

Aseguró que en este proceso no existió discrecionalidad y ha sido transparente, de ahí que rechazó sus argumentos y también de alcaldes que pudieran hacer ese mismo comentario, pues buscan un tema político para resarcir o hacer notar que es injusta la calificación de su cuenta, pues tienen la obligación de solventar y, más allá de defender lo indefendible, mejor deberían atender sus finanzas.

Reiteró que la decisión corresponderá a las presidentas de dichos órganos, quienes deberán realizar el planteamiento para tomar la decisión, pues -enfatizó- es totalmente falso que la cuenta pública haya sido a modo y nada tiene que ver con la política. “pues la legislatura pasada el mismo Covarrubias estuvo a favor del procedimiento y yo fui presidente municipal, y en ningún momento eso fue una persecución política”.

Finalmente, se pronunció por evitar ese tipo de expresiones, pues con eso el diputado dejó entrever que pretende que exista corrupción e impunidad, lo cual no permitirán, pues los funcionarios tienen que rendir cuentas.