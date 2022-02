“Apizaco no es capital del crimen”: Pablo Badillo Sánchez

El presidente municipal de Apizaco, Pablo Badillo Sánchez, reprochó que algunas personas le asignen el mote de “la capital del crimen” a la ciudad rielera, pues no solo representa dolo, sino desconocimiento de su riqueza histórica, trascendencia cultural e importancia comercial.

Por el contrario, el munícipe refirió que Apizaco es por mucho “el mejor lugar para vivir”, por encima de otros municipios de la entidad tlaxcalteca y de muchas ciudades más del país en las que la delincuencia tiene apergollada a la ciudadanía y en situaciones de “toque de queda”.

Apizaco es el mejor lugar para vivir porque encuentras todo lo que busques, aquí no nos morimos de hambre porque si te quedas sin trabajo sales a vender lo que sea y te ganas un dinero, así fueran piedras lo que vendas y ningún municipio de Tlaxcala se parece en eso a Apizaco, además de estar limpio y con seguridad.

Al reunirse con personal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apizaco (Capama) que recibieron nuevo equipamiento, el alcalde Pablo Badillo aceptó que ser presidente municipal de la ciudad rielera no ha sido fácil, pero ha logrado contener las problemáticas propias de un lugar con alrededor de 100 mil habitantes.

Yo nunca había sido presidente municipal, es la primera vez y cuesta trabajo agarrarle al tema, no crean que es tan sencillo, ya me salieron más canas y ahora tengo menos pelo que hace seis meses, pero me siento muy contento y muy a gusto, refirió.

El alcalde pidió a todos los ciudadanos colaborar con sus autoridades e informar a la ciudadanía las bondades de Apizaco, pues comparado con otros municipios como Huamantla, donde constantemente hay homicidios dolosos y asaltos, como el reciente a una camioneta de valores, en la ciudad rielera las cosas no son así, pero “por menos de eso a nosotros aquí nos linchan en las redes sociales y dicen que somos la capital del crimen, cuando no es así, somos un lugar seguro, pero con problemáticas propias de nuestro dinamismo”.

Al recordar que hace años fue director de la Capama, organismo descentralizado de la capital tlaxcalteca, similar al de Apizaco, aseguró que tiene claridad de cómo es que debe funcionar y las problemáticas a las que el personal se enfrenta en el día a día.

Resaltó que las autoridades municipales en general van de paso, salvo algunos “suertudos” que se mantienen, pero quienes se quedan son los empleados de base a quienes se les reconoce por su noble trabajo que, aunque muchas veces no se ve.

Fontaneros de Apizaco recibieron una bicicleta nueva para desempeñar su trabajo, después de 10 años.

