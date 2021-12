Aplican 28 mil dosis contra la Covid-19 a trabajadores tlaxcaltecas

Para aminorar los contagios de Covid-19 en los centros de trabajo, la delegación del Bienestar en Tlaxcala, en coordinación con las brigadas correcaminos, aplicó 28 mil 98 dosis a los trabajadores y operarios de las empresas ubicadas en los diferentes corredores industriales.

En colaboración con los hombres de negocios, la dependencia federal calendarizó fechas por grupos de edad en los nodos industriales de Huamantla, Tetla y Malintzi para vacunar a 25 mil trabajadores que laboran en 120 empresas.

Los biológicos fueron de las farmacéuticas, Sinovac, Astra Zeneca y acudieron brigadas correcaminos, principalmente del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala.

La delegación del Bienestar en Tlaxcala aplicó 28 mil 98 dosis a los trabajadores y operarios de las empresas / Mizpah Zamora | El Sol de Tlaxcala

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Marcos del Rosario Haget, afirmó que el beneficio fue tener climas laborales más seguros ante la pandemia de Covid-19, cortar cadenas de contagio y tener casos menos graves de la enfermedad, incluso hicieron pruebas para detectar el virus.

No quiere decir que no habrá contagios, es la gente que llegue a contraer el virus tendrá menos problemas, estará más protegida en la reapertura y reactivación económica.

El empresario argumentó que las empresas siguen con los protocolos de salud ante Covid-19, tanto en el ingreso como en las áreas de trabajo, pues la pandemia sigue activa y los trabajadores están laborando conforme a los niveles de producción.

No vamos a bajar la guardia, hasta que no estemos totalmente controlados. La vacuna nos da tranquilidad, sabemos quela gente se enfermará, pero no gravemente, es de mucha ayuda.

Fue en julio que arrancó la vacunación contra el nuevo coronavirus en Ciudad Industrial Xicohténcatl II en Huamantla, donde mil 600 trabajadores de 15 empresas recibieron el biológico.

