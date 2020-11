Autonomía, eje central de la UATx: González Placencia

A lo largo de los 44 años de vida, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) ha logrado un proceso de consolidación en el que la autonomía ha sido su eje central, sostuvo el rector Luis González Placencia al encabezar la ceremonia virtual con motivo del 44 aniversario de la fundación de la institución.

Acompañado de Enrique Vázquez Fernández, secretario académico de la UATx, González Placencia explicó que se trata de una autonomía que va más allá de un blindaje a cualquier injerencia extraña a los intereses universitarios, pues señaló que también eso les otorga la libertad para trabajar con otras instituciones, para lograr fines que desde la universidad se proyectan hacia fuera.

"Esa proyección se nota con toda claridad, pues nuestra universidad juego un rol protagónico en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior", expresó.

Lo anterior, al destacar que la UATx lleva a cabo proyectos de inversión nacional, articulando a varias universidades del país, algo que calificó como una tarea que no es menos, y que además de involucrar a profesores de la universidad, de llevar el sello de la institución a otras instituciones, demuestra su capacidad de gestión.

Recordó que un 20 de noviembre de hace 44 año se fundó la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que ha vivido un proceso de consolidación y que muy pronto pasó de la fase de creación a la de consolidación, pero que en ese proceso enfrentó una gran cantidad de vicisitudes para adquirir la identidad que hoy tiene: con una planta de docentes sólida, con infraestructura moderna y con un grupo de académicos comprometidos con los valores de la universidad.

Comentó que es una de las instituciones más importantes del país, pues dijo que al menos siete de cada 10 de los programas están acreditados, algunos a nivel internacional, que nueve de cada diez de los estudiantes desarrollan su actividad académica en programas de calidad y que los cuerpos académicos crecen y se están consolidando.

González Placencia también hablo de cómo la UATx se adaptó a la nueva normalidad generada por la pandemia de Covid-19, al mencionar que articularon un procedimiento de emergencia para salvar el semestre pasado.

Señaló que esa situación obligó a la máxima casa de estudios de la entidad a pasarle el costo de la educación a las familias de los estudiantes, que se vieron obligadas a pagar los costos de internet y luz, pero dijo también que permitió visibilizar la precariedad informática y de infraestructura que hay en Tlaxcala, sobre todos los municipios más alejados.

"La pandemia nos puso en el mismo nivel a todas las universidades del planeta, y el desafío no era tanto como lidiar con la crisis, si no poder demostrar que éramos capaces de salir adelante a pesar de la crisis y eso lo estamos logrando con ventajas en comparación con otras no versidades estamos", expresó.

Previo al evento, las alumnas Angélica Zepeda Rojas y Daniela Michellle García Ríos recibieron el galardón Hommo Universitatis; y la académica Alba Elena Romero Morales fue reconocida con el reconocimiento Faro de la Sabiduría Científica y Tecnológica.

