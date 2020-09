Aventurado, pronóstico de López Gatell: René Lima

Aunque los casos de contagios y decesos van en descenso, “es aventurado el comentario vertido por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, de que en octubre la mayoría de las entidades podría estar en verde”, sostuvo el titular de la Secretaría de Salud en el Estado (Sesa), René Lima Morales.

En días pasados, el funcionario federal argumentó que con base en las predicciones matemáticas, en octubre próximo la mitad de las 32 entidades –la primera quincena y el resto la segunda quincena, a excepción de dos o tres estados–, podrían alcanzar ese color con el que se mide el número de contagios y muertes por coronavirus.

En este sentido, el responsable de salud en el estado refirió que debido a que es un proceso biológico, no es posible predecir con certeza lo que pueda pasar.

Además, sentenció que antes de emitir un comentario, “nosotros como autoridad responsable vamos a esperar la evolución de la epidemia en Tlaxcala”.

Ante esto, reiteró que el haber cambiado de coloración naranja a amarilla en poco más de un mes, no significa que eso pase con el verde, pues el semáforo solo es para reapertura económica y no significa que se haya controlado la pandemia, de ahí que si no se siguen las recomendaciones y los cuidados generales se podría cambiar en la tendencia de casos positivos.

Tan es así que aseveró que la proyección de muertes por la tasa de ataque y el número de contagios y la población para Tlaxcala al terminar el año podría ser de más de tres mil, aunque al momento presenta un total de 980 fallecidos.

Hablar de 980 casos no es un triunfo, pero obliga a reforzar medidas, hemos tenidos más de seis mil personas positivas y de las cuales se ha recuperado más del 75 %,resaltó Lima Morales.

Asimismo, reveló que de las más de 17 mil pruebas que se han hecho con la búsqueda activa, han podido seguir y romper cadenas de contagio en alrededor de 700 mil personas.

SEMÁFORO AMARILLO

Todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de Covid-19.

El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido.

Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave del virus.

PRUEBAS

